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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.06.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

TP-Link Deco M4 incelemesi

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TP-Link Deco M4 incelemesi

Özellikle büyük veya çok katlı evlerde ve ofislerde yaşanan Wi-Fi ölü bölge sorunu oldukça can sıkıcı. TP-Link ise bu soruna TP-Link Deco M4 ile çözüm bulmuşa benziyor.

Deco M4, bütün evi içine alan kesintisiz bir Wi-Fi kapsamı sağlamak ve zayıf sinyalleri tamamen ortadan kaldırmak için ünitelerden oluşan bir sistem kullanıyor ve bu sistem genişletilebiliyor.

Wi-Fi ölü bölge sorunu için kesin bir çözüm sunan bu sistem, farklı katlarda da kesintisiz internet sunuyor.

TP-Link Deco M4, büyük Wi-Fi sorunlarına farklı bir çözüm ile yaklaşırken aynı zamanda kullanım ve kurulum kolaylığı ile de dikkat çekiyor. Dakikalar içinde kurabileceğiniz sistem ile sorunlarınızı çözdükten sonra farklı problemlere de cevap alabiliyorsunuz. Bağlanan cihazlar için profil oluşturma, hangi cihazın hangi internet sitelerinden ne kadar dolaştığı gibi çözümler ile gelen cihaz sayesinde evinizdeki insanların kullanımı izleyebilir ve sınırlandırabilirsiniz. Bu çözüm özellikle ebeveyn için de oldukça etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

İkili arasındaki tüm bağlantı ve ayarlamaları Deco mobil uygulama üzerinden kolay şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz ve gerçekten de çok kısa süre içinde kolayca bağlantıyı sağlamak mümkün oluyor. Uygulama üzerinden ebeveyn kontrollerini sağlayabiliyor, farklı profiller oluşturabiliyor, her birine ayrı oturum süresi tanıyabiliyor ve filtreler koyabiliyorsunuz.

TP-Link Deco M4 incelemesi

260 metrekareye varan bir alana Wi-Fi erişimi sağlayabilen ürünün router'la genişletilen internetten önemli farkı, kapsama alanı ve performansının yanı sıra katlar arası dolaşımlarda anlık internet kesintileri yaşatmaması oluyor. Her ne kadar farklı birimlerden oluşsa da, tek bir birleşik ağ oluşturan Deco, böylece dolaşımlarda, akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarınızın internetten kopmasına izin vermiyor.

Deco M4, çift bant teknolojisini kullanıyor. Bunlardan 2.4 GHz frekansta 300 Mbps, 5 GHz frekansta ise 867 Mbps teorik hızlar sunan kit, her bir ürününde dahili 2 anten bulunduruyor.

Aynı anda 100 cihaza kadar bağlantı sunabilen Deco M4 başarılı bir ürün.

TP-Link Deco M4 teknik özellikleri

Kablosuz Standartlar: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Frekans: 2.4 GHz and 5 GHz frekans aralığı
Bağlantı Hızı: 300 Mbps on 2.4 GHz 867 Mbps on 5 GHz
İletim Gücü FCC: <30 dBm CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz)
Kablosuz Güvenlik: WPA-PSK/WPA2-PSK

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