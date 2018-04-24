TP-Link Archer VR300 satışa çıktı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
24.04.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

TP-Link Archer VR300 satışa çıktı!

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TP-Link Archer VR300 satışa çıktı!

TP-Link’in yeni VDSL/ADSL modem/router’ı Archer VR300, satışa sunuldu. Yüksek WiFi hızıyla evlerdeki oyun, sinema keyfini artıran Archer VR300, ayrıca Ebeveyn Kontrolü, Konuk Ağı, güvenlik duvarı özellikleriyle her açıdan güvenli bir ağ oluşturmayı sağlıyor.

Türkçe dahil altı dil desteği olan arabirimi ile hem kurulumu hem kullanımı son derece rahat olan Archer VR300’de yer alan Ebeveyn Kontrolü özelliği, çocukların internette daha güvenli dolaşmalarını sağlıyor. Akıllı telefonlar üzerinden bile ayarlanabilen bu özellik ile anne-babalar, çocukların hangi saatlerde internete erişebileceğinden gezebilecekleri sitelere değin engellemeleri, düzenlemeleri yapabiliyorlar. Ayrıca eve gelen misafirlerin ağ şifresini kullanmadan ve ağın güvenliğini koruyarak WiFi’a bağlanmasını sağlayan Konuk Ağı uygulaması da Archer VR300’de yer alan özelliklerden biri. Bu uygulama ile adı ve şifresi farklı bir alt ağ oluşturulabiliyor. Böylece kendi ağımız ve şifremiz güvende kalıyor.

TP-Link Archer VR300, güçlü güvenlik duvarı sayesinde ağın fiziksel olarak da güvenliğini üst düzeyde sağlıyor.  DoS, SPI güvenlik duvarı, IP Adresi/Alan Süzgeci ve IP/MAC adres bağlaması destekleri olan cihaz, daha güvenli bir WiFi oluşturuyor.

TP-Link’in yeni modem/router’ı yüksek hızlı ve geniş bir WiFi sunuyor. Hem VDSL hem de ADSL desteği olan ürün, AC teknolojisi sayesinde toplamda 1200 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift bant desteği olan ürün, 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. En yeni VDSL2 teknolojisi sayesinde ADSL2+’a oranla WiFi hızını beş kat artırıyor. Böylece 100 Mb/s VDSL geniş bant hız desteği sunuyor.

Üzerinde dört adet gelişmiş anten yer alan Archer VR300, bu antenler ile WiFi sinyallerinin evin her yerine ulaşmasını sağlıyor. Geniş ev ve ofislerde bile WiFi sinyalleri en uç noktaya kadar ulaşabiliyor.

TP-Link’in kullanımı kolay web arabirimi ve güçlü Tether uygulaması sayesinde Archer VR300’ün kurulumu birkaç dakikada yapılabiliyor. Herhangi bir Android ve iOS destekli cihazdan Ebeveyn Kontrolü, erişim kontrolü gibi tüm ağ ayarlar yönetilebiliyor. Tether uygulaması aynı zamanda otomatik yazılım güncellemeleri de yapıyor.  

Archer VR300’ün satış fiyatı 369 TL.

 

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