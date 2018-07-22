Toyota yol bakÄ±m denetimleri iÃ§in aÄŸa baÄŸlÄ± otomobil teknolojileri geliÅŸtiriyor

Toyota yol bakÄ±m denetimleri için aÄŸa baÄŸlÄ± otomobil teknolojileri geliÅŸtiriyor
Toyota, yollarÄ± daha gÃ¼venli hale getirecek teknolojik sistemler Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bir yenisini daha hayata geÃ§irdi. Bu sistem 1 AÄŸustos tarihi itibariyle ilk kez Japonya'da Toyota City'de baÅŸlayacak. Toyota'nÄ±n birÃ§ok araÃ§ ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu uygulamada, birbirleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olan araÃ§lardan alÄ±nan verilerle yol bakÄ±m denetimlerinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±na katkÄ± saÄŸlanacak.
Test aÅŸamasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarda, araÃ§lardan alÄ±nan verilerle,Â gerÃ§ek yol koÅŸullarÄ±nÄ±n uyumu gÃ¶rÃ¼lecek ve buradaki bulgular, dahaÂ sonra farklÄ± bÃ¶lgelerde de kullanÄ±lacak. Toyota geliÅŸtirilen buÂ teknolojinin diÄŸer yol bakÄ±m ve denetim iÅŸlerini yapan servislere deÂ destek olmasÄ±nÄ± hedefliyor. BÃ¶ylece yol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili iÅŸlerÂ daha uygun ÅŸekilde yapÄ±labilecek.
Bu sistem aynÄ± zamanda gÃ¼nlÃ¼k kullanÄ±mlarda yollarÄ±n daha gÃ¼venliÂ olmasÄ±nÄ± da saÄŸlÄ±yor. Kaza Ã¶nleyici Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, birÂ felaket sÄ±rasÄ±nda farklÄ± tahliye rotalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.
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Toyota, ÅŸu anda Japonya'da yaÅŸanan felaketler sÄ±rasÄ±nda gerÃ§ekÂ zamanlÄ± gÃ¼venli rotalar saÄŸlayan sistemi, telematik sistemine sahipÂ araÃ§lardaki bilgilerden yararlanarak sunuyor. Test aÅŸamasÄ±ndakiÂ sistemi geliÅŸtirerek, bu teknolojiyi yol yÃ¼zeyi bozulmasÄ± gibiÂ sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in de kullanmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.
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Toyota, aÄŸa baÄŸlÄ± araÃ§larÄ± kullanarak geliÅŸtirilen teknolojiyleÂ birlikte ÅŸehir iÃ§i yol koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilerek, yerelÂ yÃ¶netimlerin aktif bir ÅŸekilde desteklenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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