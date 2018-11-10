Toyota yeni Prius ile hibrit teknolojisinde yeni bir adım attı!
Hibrit teknolojisine yoğun ilgi gösteren Toyota’nın ilk hibrit modeli olan Prius yenilendi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın ilk hibrit modeli olan Prius yenilendi. Bugün 12 milyon 500 bini aşan hibrit otomobil satış adedi ile dikkat çeken Toyota’nın Prius modeli, yeni özellikleri ve yeni görünümüyle ilk kez 28 Kasım’daki 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.
Üretildiği ilk yılı olan 1997’de “motor teknolojilerinde devrim” olarak nitelenen hibrit Prius’u kullanıma sunan Toyota, şu anda dünyada 90 ülke ve bölgede 30 farklı hibrit ve 1 adet plug-in hibrit modeliyle yer alıyor.
1970’li yılların başından itibaren fosil yakıtlara alternatif olacak yakıt türleri üzerindeki araştırmalarını sürdüren Toyota, hibrit teknolojisine sahip modellerin referans noktası olarak kabul edilen Prius’u daha ileri bir noktaya taşımaya çalışıyor.
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