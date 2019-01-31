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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
31.01.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Toyota ve Panasonic, elektrikli araçlar için batarya üretimi yapacak

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Toyota ve Panasonic, elektrikli araçlar için batarya üretimi yapacak

Toyota ve Panasonic, otomotiv sektörü için prizmatik batarya üretecek yeni bir şirket kuruyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2020'nin sonunda kurulacak şirkette öz sermaye katılım oranı yüzde 51 Toyota, yüzde 49 Panasonic şeklinde olacak. 

Toyota ve Panasonic iş birliği, prizmatik lityum iyon bataryalar, katı hal bataryaları ve gelecek jenerasyon bataryaların araştırma, geliştirme, ürün mühendisliği, üretim, tedarik, sipariş ve yönetimini içerecek.

Toyota batarya hücreleri için geliştirme ve ürün mühendisliği alanında ekipman ve personel sağlayacak. Ortaklıkta görev alacak kişi sayısı, 3 bin 500 civarında olacak ve üretilen ürünler çeşitli otomobil üreticilerine satılacak.

Sektöre hem performans hem de maliyet açısından önderlik yapacak

Otomotiv dünyasında tüketicilerinin beklentisi giderek değişiyor. Ağa bağlı otomobiller, otonom otomobiller ve araç paylaşım servisleri gibi teknolojiler, global ısınma ve enerji kaynakları ile ilgili sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.

Araçlar bu tür sorunları çözmek için elektrikli olma yönünde ilerlerken, bataryalar onların en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 

Bununla birlikte batarya ile ilgili sorunların da çözülmesi gerekiyor. Maliyet, enerji yoğunluğu, şarj süresi ve güvenliğinin yanı sıra stabil tedarik kapasitesi ve verimli geri dönüş yapılarının da gerçekleşmesi gerekiyor.

Batarya üreticileri ve otomobil üreticilerinin bağımsız çabaları ise bu sorunu çözmek için yeterli olmuyor. Toyota ve Panasonic, yaptıkları iş birliğiyle birlikte Toyota’nın ve diğer otomobil markalarının elektrikli araçlarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Yüksek kapasiteli otomotiv prizmatik bataryaları, sektöre hem performans hem de maliyet açısından önderlik yapacak.

"Daha fazla müşteriye daha iyi elektrikli araç üretmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Genel Müdür Yardımcısı Shigeki Terashi, Panasonic ile birlikte, elektrikli araç teknolojisinin temelinde yatan unsurlardan biri olan batarya konusunda rekabet düzeylerini artırmak istediklerini belirterek, "Toyota’nın ve diğer otomobil üreticilerinin elektrikli araç sayısının artmasına katkı sağlayarak global ısınma, enerji ve çevre ile ilgili sorunların çözümüne yardımcı olmak istiyoruz. Yeni şirket için beklentilerimiz büyük. 2017’de açıkladığımız gibi (globalde yıllık 5,5 milyon elektrikli araç satışı) elektrikli araç hedefimizde daha fazla müşteriye daha iyi elektrikli araç üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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