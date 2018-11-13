Toy Story 4'ün ilk fragmanı yayınlandı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
13.11.2018 - 08:38, Son Güncelleme:

Toy Story 4'ün ilk fragmanı yayınlandı!

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Toy Story 4'ün ilk fragmanı yayınlandı!

Dünyaca ünlü animasyon çizgi film serisinin son halkası Toy Story 4 (Oyuncak Hikayesi) yeni yayınlanan fragmanıyla dünyanın karşısına çıktı.

Büyük küçük herkesin severek izlediği Toy Story serisinin son filminin üstünden 8 yıl geçti. İlk filmi 1995 yılında çıkan filmin devamı, 4 yıl aradan sonra çıkmıştı. Bu iki filmden sonra uzun bir süre ses çıkmayan serinin 3.filmi, 11 sene sonra 2010’da gelmişti. Daha sonra 2013 ve 2014’te 20 dakikalık 2 tane de kısa filmi gelmişti.

Toy Story 4ün ilk fragmanı yayınlandı

Woody, Buzz, Jessie gibi ana karakterlerimizin yanında eğlenceli karakterler de bulunan serinin 4.filminde ise ekibimize Forky isimli bir karakter daha katılıyor. Sinopsisi belli olan serinin son filmi, bir yolculuk hikayesi olacak ve Woody arkadaşlarıyla birlikte dünyanın bir oyuncak için ne kadar büyük olduğunu keşfedecek.

Toy Story 4ün ilk fragmanı yayınlandı

2019 yazında çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise çıktığı yılın en beğenilen filmlerinden olan Inside Out’un senaristi Josh Cooley olacak. Birleşik Krallık ve ABD’deki vizyon tarihi ise 21 Haziran.

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