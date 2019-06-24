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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.06.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Toy Story 4 vizyona girdi, büyük ses getirdi

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Toy Story 4 vizyona girdi, büyük ses getirdi

Cuma günü vizyona girmesiyle dikkatleri üzerine çeken Toy Story 4, bu kez serinin en iyi açılışını yaptı ve ilk hafta sonunda dünya genelinde 238 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

Serinin ilk filminden bu yana uzun bir yol kat eden ve son olarak cuma günü vizyona giren yeni filmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Toy Story 4, başarılı bir açılış yaptı ve 128 milyon dolar hasılat elde etti. Bu rakam, aynı zamanda film serisinin en iyi açılışı anlamına da geliyor. Sadece Kuzey Amerika'da 118 milyon dolar hasılat elde eden filmin 2010 yılındaki filminde bu rakam 110 milyon dolardı. 

Bir animasyon filmi için oldukça iyi giriş yapan Toy Story 4, diğer yandan beklentilerin altına da kaldı. Disney'in bu filmden ilk haftasonu için 140 ila 150 milyon dolar hasılat elde edeceği düşünülürken, rakam biraz bu beklentinin gerisinde kaldı. Ancak bu elbette bir başarısızlık değil ve serinin ilk haftasonunda en çok hasılat elde eden filmi unvanını almasına engel teşkil etmiyor. 

Son olarak ilerleyen haftalarda Spider-Man: Far From Home ve The Lion King gibi iki önemli film vizyona girecek. Bu iki filmin Toy Story 4'ün gişe performansını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor.

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