Toy Story 4 vizyona girdi, büyük ses getirdi
Cuma günü vizyona girmesiyle dikkatleri üzerine çeken Toy Story 4, bu kez serinin en iyi açılışını yaptı ve ilk hafta sonunda dünya genelinde 238 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.
Serinin ilk filminden bu yana uzun bir yol kat eden ve son olarak cuma günü vizyona giren yeni filmiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Toy Story 4, başarılı bir açılış yaptı ve 128 milyon dolar hasılat elde etti. Bu rakam, aynı zamanda film serisinin en iyi açılışı anlamına da geliyor. Sadece Kuzey Amerika'da 118 milyon dolar hasılat elde eden filmin 2010 yılındaki filminde bu rakam 110 milyon dolardı.
Bir animasyon filmi için oldukça iyi giriş yapan Toy Story 4, diğer yandan beklentilerin altına da kaldı. Disney'in bu filmden ilk haftasonu için 140 ila 150 milyon dolar hasılat elde edeceği düşünülürken, rakam biraz bu beklentinin gerisinde kaldı. Ancak bu elbette bir başarısızlık değil ve serinin ilk haftasonunda en çok hasılat elde eden filmi unvanını almasına engel teşkil etmiyor.
Son olarak ilerleyen haftalarda Spider-Man: Far From Home ve The Lion King gibi iki önemli film vizyona girecek. Bu iki filmin Toy Story 4'ün gişe performansını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle