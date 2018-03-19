Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Total War Saga: Thrones of Britannia'nın oynanış videosu yayınlandı

    Total War Saga: Thrones of Britannia'nın oynanış videosu yayınlandı

    Hürriyet Haber
    19.03.2018 - 13:17 | Son Güncelleme:

    19 Nisan'da PC'ye çıkacak olan Total War: Thrones of Britannia'nın 30 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Videoda oyun ile ilgili birçok detay bulunuyor.

    Saga serisinin ilki olacak olan Total War: Thrones of Britannia, 878 yılında Britanya Adası'nda geçiyor. Viking işgali sonrasında dağılmış olan Britanya'yı Kral Alfred önderliğinde tekrardan eski haline getirmeye çalışıyoruz. Video'da Northymbre Krallığı'nın ve onun kontrolü altındaki Viking ordusunu görüyoruz.

    Yayınlanan video da Eurogamer'dan Chris Bratt sorular soruyor ve Creative Assembyle'den James Given soruları cevaplıyor. Creative Assembly, 19 Nisan'da PC için çıkaracağı Total War: Thrones of Britannia'nın ön siparişlerinden elde ettiği karın yüzde 25'i yardım kuruluşu War Child UK'ye bağışlayacak.

     

    Etiketler: Total War Saga: Thrones of Britannia , Oyun , Oynanış videosu
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri