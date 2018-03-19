Total War Saga: Thrones of Britannia'nın oynanış videosu yayınlandı

Saga serisinin ilki olacak olan Total War: Thrones of Britannia, 878 yılında Britanya Adası'nda geçiyor. Viking işgali sonrasında dağılmış olan Britanya'yı Kral Alfred önderliğinde tekrardan eski haline getirmeye çalışıyoruz. Video'da Northymbre Krallığı'nın ve onun kontrolü altındaki Viking ordusunu görüyoruz.

Yayınlanan video da Eurogamer'dan Chris Bratt sorular soruyor ve Creative Assembyle'den James Given soruları cevaplıyor. Creative Assembly, 19 Nisan'da PC için çıkaracağı Total War: Thrones of Britannia'nın ön siparişlerinden elde ettiği karın yüzde 25'i yardım kuruluşu War Child UK'ye bağışlayacak.