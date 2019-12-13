Toplumu bilimle buluşturan desteklere yoğun ilgi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK'tan edinilen bilgiye göre kurum tarafından bilimsel farkındalığın artırılması amacıyla Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ile Bilim Şenlikleri Destekleme programları çerçevesinde çıkılan proje çağrılarına yapılan başvurular sona erdi.

Programlara yapılan başvurularda önemli artış gerçekleşti.

En çok başvuru doğa eğitimi destekleri için yapıldı

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yapılan proje başvuru sayısı geçen yıla göre yüzde 35 artarak 570 oldu.

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı'na başvurular da geçen yıla göre yüzde 18 artışla 171'e çıkarken, Bilim Şenlikleri Destekleme Programı'na gelen başvuru sayısı aynı dönemde yüzde 7 artarak 255'e yükseldi.

Böylece, toplumun her kesiminde bilim ve teknoloji kültürünü geliştirmek amacıyla sağlanan bu 3 destek programına yapılan başvuru sayısı geçen yıla göre yüzde 24 artarak 996'ya ulaştı.

Başvurular uzman akademisyenlerce değerlendirilecek

Destek programları kapsamında yapılan çağrılara, "tıbbi" ve "tarımsal" alanlar ile "mühendislik ve teknoloji", "doğa bilimleri", "sosyal ve beşeri bilimler" alanlarındaki proje sahipleri başvurdu.

Proje önerilerinde, artırılmış gerçeklik, e-öğrenme, hesaplamalı bilim uygulamaları, sanat ya da oyun içeren etkinlikler, mobil ve deneysel uygulamalar, spor etkinlikleri, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, gözlem, oyun tabanlı uygulamalar, saha çalışmaları veya iş birlikli grup çalışmaları gibi yöntemlerden bir ya da birkaçını içermesi şartı arandı.

Yapılan proje başvuruları, alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirilerek şubat ayında açıklanacak ve uygun görülenlere 120 bin liraya kadar destek verilecek.

Farklı yaş ve eğitim gruplarına yönelik destekler

Hedef kitlesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, öğretmenler ile bilim merkezleri çalışanları olan Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, katılımcıların bilimsel olguları fark etmesini sağlayarak, merak duygusuyla araştırmayı, sorgulama ve öğrenme isteklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile de lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ile kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarının kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri etkileşimli olarak kazanmaları ve kullanmaları hedefleniyor.

Farklı yaş ve eğitim düzeyindeki öğrenciler, öğretmenler, bilim merkezi çalışanlarıyla diğer katılımcıları hedefleyen Bilim Şenlikleri Destekleme Programı da katılımcılarda farkındalık oluşturan, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkinliklerin hayata geçirilmesini öngörüyor.