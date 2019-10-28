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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
28.10.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Toplumu bilimle buluşturacak projelere destek

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Toplumu bilimle buluşturacak projelere destek

TÜBİTAK, toplumda bilim kültürünün geliştirilmesi amacıyla "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları", "Yenilikçi Eğitim Uygulamaları" ile "Bilim Şenlikleri Destekleme" programları çerçevesinde 3 yeni proje çağrısına çıktı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), toplumda bilim kültürünün geliştirilmesi amacıyla "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları", "Yenilikçi Eğitim Uygulamaları" ile "Bilim Şenlikleri Destekleme" programları çerçevesinde 3 yeni proje çağrısı yaptı. 120 bin liraya kadar desteğin verileceği projeler için 9 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK, toplumu bilimle buluşturmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda kurum tarafından, bilimsel farkındalığın artırılması amacıyla Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ile Bilim Şenlikleri Destekleme programları çerçevesinde 3 yeni proje çağrısına çıkıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu çağrılar çerçevesinde okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere kadar toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projelere 120 bin liraya kadar destek verilecek.

5 alandan projeler bekleniyor

Destek programları kapsamında yapılan çağrılara, "tıbbi" ve "tarımsal" alanlar ile "mühendislik ve teknoloji", "doğa bilimleri", "sosyal ve beşeri bilimler" alanlarında projelerle başvurulabilecek.

Proje önerilerinin, artırılmış gerçeklik, e-öğrenme, hesaplamalı bilim uygulamaları, sanat ya da oyun içeren etkinlikler, mobil ve deneysel uygulamalar, spor etkinlikleri, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri, gözlem, oyun tabanlı uygulamalar, saha çalışmaları veya iş birlikli grup çalışmaları gibi yöntemlerden bir ya da birkaçını içermesi gerekecek.

Söz konusu proje çağrılarına, 9 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek, desteklenecek projeler gelecek yılın şubat ayında açıklanacak.

Farklı yaş ve eğitim gruplarına yönelik destekler

Hedef kitlesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, öğretmenler ile bilim merkezleri çalışanları olan Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, katılımcıların bilimsel olguları fark etmesini sağlayarak, merak duygusuyla araştırmayı, sorgulama ve öğrenme isteklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile de lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ile kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarının kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri etkileşimli olarak kazanmaları ve kullanmaları hedefleniyor.

Farklı yaş ve eğitim düzeyindeki öğrenciler, öğretmenler, bilim merkezi çalışanlarıyla diğer katılımcıları hedefleyen Bilim Şenlikleri Destekleme Programı da katılımcılarda farkındalık oluşturan, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkinliklerin hayata geçirilmesini öngörüyor.

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
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