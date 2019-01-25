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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Toplum için drone kullanma kılavuzu yayımlandı

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Toplum için drone kullanma kılavuzu yayımlandı

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), toplum yararına drone operasyonlarını başlatmak isteyen devletler için ilk defa Gelişmiş Drone Operatörleri Araç Seti yayımlandı.

Devletlerin drone regülasyonlarını düzenlemede yaşanan zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için hazırlanan araç seti, güvenlik ve emniyeti sağlayarak drone'lerin hava sahasına hızlı erişimine de yardımcı olacak.

Açık bir kaynak olarak hazırlanan araç seti, aynı zamanda, benzer programları uygulamak isteyen hükümetlerin dikkate alması gereken özel adımları da içeriyor.

Araç seti, Ruanda ve İsviçre hükümetleri ile yapılan kapsamlı iş birliğinden sonra geliştirildi. Drone Innovator’s Network’un (DIN) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanan araç setine, 5 kıtadan 10 sivil havacılık otoritesi, 8 uluslararası kurum ve 23 şirket katkıda bulundu.

Andhra Pradesh eyaleti, araç setini ilk kullanan hükümet olacak

Gelişmiş Drone Operatörleri Araç Seti'nin yazarlarından Harrison Wolf, güvenli, kapsayıcı ve ölçeklenmiş drone'lerin kullanımının birçok ülkenin hedefi olduğunu belirterek, "Devletler, Afrika ve Avrupa’da dünyanın önde gelen drone teslimat projelerinin başarısından kendi ulusal sistemini geliştirmeyi öğrenebilirler." ifadesini kullandı.

Wolf, araç setinde, deneyimlerden sağlanan karşılaştırmalı analiz sayesinde devletlerin drone'ye yönelik düzenlemelere sıfırdan başlamak zorunda kalmayacaklarını aktararak, "Bu, devletlerin vakit kaybetmeden sosyal açıdan önemli ve sorumlu operasyonlara başlayabilecekleri anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Hindistan'da 40 milyondan fazla nüfusu bulunan Andhra Pradesh eyaleti, araç setini ilk kullanan hükümet olacak. Tıbbı malzemelerin drone'ler ile eyalette dağıtılması üzerinde çalışılacak.

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