Toplama PC “out”, hazır PC “in”

Başta oyun tutkunları olmak üzere pek çok bilgisayar kullanıcısının bir dönem büyük ilgiyle takip ettiği toplama bilgisayarlar, OEM parça fiyatlarının hızlı yükselişi neticesinde yerini daha güvenilir ve uzun ömürlü olan hazır bilgisayarlara bırakıyor. Türkiye piyasasında döviz kurundaki artışın ötesinde, dünya genelinde de donanım bileşenlerinin fiyatı görülmemiş bir hızda artıyor.

RAM fiyatları uçuşa geçti

Bir zamanlar toplama bilgisayarların en ucuz bileşeni olan RAM bellekler, hızla yükselen talep ve üretimin bu talebi karşılayamaması nedeniyle bugün işlemci fiyatlarına yaklaşıyor. Bitcoin furyasıyla birlikte yükselişe geçen kripto para madenciliği de donanım fiyatlarının artışında önemli rol oynuyor. Kripto para çıkarmak için kullanılan donanımlar ekran kartı ve işlemcinin yüksek performanslı olması gerekiyor.



Bu iki bileşen için patlama yapan tüketici talebi, fiyatların bir yılda yüzde 50'ye varan oranlarda artmasına neden oluyor. Ortalama bir oyuncu bilgisayarını oluştururken kullanılacak 16 GB RAM için bile 1.000 TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Yeni çıkan Intel i7 işlemcilerde fiyatlar 3.000 TL seviyelerinde seyrederken, ekran kartlarında da performans arayanların tercihi GeForce GTX1080 modelleri 5.000 TL’ye yaklaşıyor.

Hazır PC almak için en doğru zaman

Fiyatlardaki bu artış ve ekonomik belirsizlikler, kullanıcıların hazır bilgisayar donanımlarına yönelmesiyle sonuçlanıyor. İlk çıktıkları döneme oranla bugün çok daha fazla kişiselleştirme ve performans sunan hazır bilgisayarlar, oyuncular, profesyoneller ya da günlük kullanıcılar için en iyi şekilde tasarlanmış özel donanımlarıyla tüketicinin öncelikli tercihi haline geliyor.



ASUS yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada dolar ile artan component parça maliyetleri sebebiyle bitmiş ürünlere olan talebin arttığını ve garanti kapsamındaki avantajların da etkisiyle son kullanıcının bu dönemde hazır sistemlere daha fazla yöneldiği aktardılar.



ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Oyunculara özel hazırlanmış hazır bilgisayar sistemlerinin farklı kullanım senaryoları ve performans ihtiyaçlarına göre özelleştirilen modelleri, marka güvencesi altında, tüm bileşenleri sistem garantisi ile satılıyor.” diyor. Böylelikle kullanıcılar bilgisayarında bir problem yaşadığında, hangi parçanın sorunlu olduğunu tespit etme zahmetinden kurtuluyor. Üstelik, kullanıcılar hazır sistem içindeki ekran kartı, RAM gibi bileşenleri daha sonra güncellediğinde bilgisayarın garantisi devam ediyor. Böylelikle “hazır PC’de sistem değiştirilmez” algısı da tarihe karışıyor.