Tomb Raider yenilenmiş grafikleri ile geri dönüyor

Mobil sürümünün yapımcısı Realtech VR, şimdi Tomb Raider'ın ilk 3 oyunun yenilenmiş halini Steam'e getiriyor. Güncellenmiş grafikli Tomb Raider'ı oynamak istiyorsanız oyunu Steam'den daha önceden satın almış olmanız gerekiyor. Çünkü bu gelecek yenilikler mod olarak uygulanacak. Tomb Raider'a sahipseniz ücretsiz olarak geçiş yapabilirsiniz. Yenilenen oyun motorunun yanı sıra OpenVR desteği de geliyor.

Ayrıca Tomb Raider çeşitli grafik seçenekleri ve oyun kumandası ile de oynanacak. Oyunun yenilenmiş sürümünün ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Oyunları şuan almak istiyorsanız her biri için 13 TL, yani toplamda 39 TL ödemeniz gerekiyor.