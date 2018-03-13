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    Tomb Raider yenilenmiş grafikleri ile geri dönüyor

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 08:21 | Son Güncelleme:

    Efsane oyun Tomb Raider'ın oyunları şuan Steam platformunda bulunuyordu. Oyun 1080p çözünürlük ve 60 saniye kare ile güncellenmiş grafiklerle geri dönüyor.

    Mobil sürümünün yapımcısı Realtech VR, şimdi Tomb Raider'ın ilk 3 oyunun yenilenmiş halini Steam'e getiriyor. Güncellenmiş grafikli Tomb Raider'ı oynamak istiyorsanız oyunu Steam'den daha önceden satın almış olmanız gerekiyor. Çünkü bu gelecek yenilikler mod olarak uygulanacak. Tomb Raider'a sahipseniz ücretsiz olarak geçiş yapabilirsiniz. Yenilenen oyun motorunun yanı sıra OpenVR desteği de geliyor.

    Ayrıca Tomb Raider çeşitli grafik seçenekleri ve oyun kumandası ile de oynanacak. Oyunun yenilenmiş sürümünün ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Oyunları şuan almak istiyorsanız her biri için 13 TL, yani toplamda 39 TL ödemeniz gerekiyor.

    Etiketler: Tomb Raider , Realtech VR , Güncellenmiş hali , Oyun
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