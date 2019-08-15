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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
15.08.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

Tom Cruise'un Deepfake videosu izleyenlerde şaşkınlık yarattı

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Tom Cruise'un Deepfake videosu izleyenlerde şaşkınlık yarattı

En yalın tanımla, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülerin manipüle edilmesi anlamına gelen "deepfake" (derin sahtelik), şimdiden 2019 yılının en çok konuşulan başlıklarından bir olmuş durumda.

Özellikle sosyal medyada hızla yayılan ve bir talk show programına ait görüntülerin değiştirildiği videolar için yapılan bazı yorumlarda; "ürkütücü", "dehşet verici" ve "delilik" deniyor.

Videodaki değişimin gerçekle "bire bir" oluşu, demokrasinin geleceği ile ilgili tartışmaları da gündeme getiriyor.

Viral videonun yaratıcısı olan kişi de ulaşılan teknolojinin "yıkıcı" potansiyeline dikkat çekmeyi amaçladığını söylüyor.

Ctrl Shift Face isimli YouTube hesabından paylaşılan 2008 tarihine ait videoda, Bill Hader isimli komedyen, aktör Tom Cruise ve Seth Rogen'ın taklidini yapıyor.

3 ayda 20 deepfake videosu paylaştı

O taklitler sırasında da Hader'ın yüzü, o anda taklitlerini yaptığı aktörlere dönüşüyor.

Yalnızca YouTube'da 3 milyon izlemeyi aşan video deepfake teknolojisinin sembolü haline geldi.

Kanalın kurucusu olan ve İngiliz Guardian gazetesine ismini Tom olarak açıklayan kişi de amacının, sahte haber ve görüntü çağının geleceği ile ilgili farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor.

Slovakya vatandaşı olan Tom, 3 ayda 20 deepfake videosu paylaştı.

Videolardan birinde de Stanley Kubrick'in "The Shining" (Cinnet) filminin başrol oyuncusu Jack Nicholson'ın yerine Jim Carrey'nin yerleştirildiği görülüyor.

Ancak "dehşet" içindeki yorumcuların aksine Tom, bu video için "Kamera çok yakın çekimde olduğu için çok iyi olmadı" diyor.

'İnsanlar gözlerine ve kulaklarına inanmayı bırakacaklar'

Guardian gazetesine konuşan 3D sanatçısı Tom, bu tarz inandırıcı deepfake videoları yaratabilmek için çözünürlüğü yapay zeka için yeterli çözünürlükte görsellere ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.

Tom bu nedenle, tarihi figürlerde bu inandırıcılık seviyesine ulaşmanın zor olduğunu belirtiyor.

Video ile ilgili Twitter'da yorum yapan binlerce kişi arasında olan teknoloji yazarı Gavin Sheridan, "Hali hazırda kutuplaşmış ve aşırılıkların kol gezdiği sanal ekosistemde, bu teknolojinin tam olarak yerleştiğinde olabilecekleri düşünün. İnsanlar gözlerine ve kulaklarına inanmayı bırakacaklar" diyor.

Slovak tasarımcı da amacını, kanalının açıklamasında tanımlıyor, "İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın"

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