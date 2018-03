Tom Clancy’s The Division 2 geliyor!

Oyunda Snowdrop oyun motorunun yenilenmiş bir versiyonu kullanılacak. Oyunun direktörü Julian Gerighty, serinin ilk oyunundan iki yıl boyunca elde ettikleri tüm deneyimleri The Division 2’ye en doğru şekilde aktaracaklarını dile getiriyor.

Oyun için planlanan çıkış tarihi, hangi platformları destekleyeceği ve hangi karakterlerin yer alacağı gibi kritik detaylar hakkında en ufak bir bilgi verilmedi.

The Division 2 hakkında diğer detayların 12 – 14 Haziran 2018 tarihlerinde ABD’de gerçekleştirilecek olan E3 2018‘de açıklanacağı belirtildi. Ayrıca, ilk oyunun gidişatı hakkında oyuncuların merak ettiği bazı sorulara cevap verildi.

Bu kapsamda efsanevi zorlukta dört yeni görevin ekleneceği The Division’un Xbox One X sürümü için bir geliştirme yaması yayınlanacak. Böylece Xbox One X sahipleri uzun zamandır bekledikleri 4K desteğine kavuşmuş olacak.