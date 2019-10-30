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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.10.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Tofaş ve Microsoft, Yapay Zekâ Veri Analisti Programı'nı başlattı

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Tofaş ve Microsoft, Yapay Zekâ Veri Analisti Programı'nı başlattı

Tofaş, teknoloji ve dijitalleşmede gerekli olan en önemli yetkinliklerden “veriden değer yaratma” konusundaki yatırım ve projelerini sürdürerek, bu kapsamda “Yapay Zekâ Veri Analisti Programı”nı başlattı.

Tofaş, teknoloji ve dijitalleşmede yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmak için gerekli olan en önemli yetkinliklerden “veriden değer yaratma” konusundaki yatırım ve projelerini sürdürerek, bu kapsamda “Yapay Zekâ Veri Analisti Programı”nı hayata geçirdi.

Tofaş’tan yapılan açıklamaya göre, nisan ayında başlayan ve Tofaş çalışanlarına, sürdürülmekte olan yapay zekâ projelerine paralel teknik yetkinlik kazandırmayı amaçlayan projenin ilk adımı, Microsoft ile ortaklaşa yürütüldü.

Program katılımcılarına Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen bir tören ile sertifikaları takdim edildi. Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz ile Tofaş ve Microsoft yönetiminden isimler katıldı.

200 saatin üzerinde eğitim

Programda, üretim, kalite, tedarik zinciri, İK gibi farklı alanlarda görev alan toplam 40 Tofaş çalışanı yer aldı. Katılımcılara, verinin anlamlandırılması, toplanması, analiz edilmesi, tahminlemesi gibi konuların yer aldığı veri hazırlığı sürecinde rol üstlenmelerine yardımcı olacak 45 saat sınıf eğitimi ve de 150 saat online eğitim verildi. Tofaş Bilgi İşlem Teknolojileri (BİT) veri bilimi ekibi de katılımcı gruplara liderlik yaptı. 

Akademi’de de eğitimler düzenlenecek

Katılımcılardan oluşan 8 ekip, eğitimin sonunda kendi iş birimlerinden birer proje seçti ve Microsoft Azure platformunda uygulamalı olarak çalışmalar gerçekleştirildi. Projelerin gerçek hayatta uygulanabilir, geçmişten bu yana süren bir problemin çözümüne yönelik olmasına özen gösterildi.

Program kapsamında her ekip en az yüzde 80 başarı oranına sahip bir yapay zekâ modeli ile gerçekte var olan bir probleme çözüm üretti. Katılımcıların bazıları da program dahilinde elde ettikleri sonuçları üretim hattında deneyimleme imkânı yakaladı. Program kapsamında elde edilen başarının ardından çalışmaların Microsoft Başarı Hikayesi olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Tüm bunlarla birlikte, veriyi anlamak, yorumlamak, işlemek adına izlenilecek tüm adımların Tofaş’ın tüm birimlerinde bir kültür haline gelmesini sağlamak amacıyla Tofaş Akademi’de de sürekli eğitimler düzenlenmesine karar verildi.

Bu doğrultuda program kapsamında 2 kişi de İç Eğitmen olarak yetiştirildi. 

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