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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
18.04.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

TMSF'nin internet sitesi yenilendi

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TMSF'nin internet sitesi yenilendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yenilenen internet sitesi ile hem satış ilanlarına hem de kurumun diğer bilgilerine hızlıca erişim sağlanabilecek.

TMSF, en önemli iletişim kanallarından biri olan internet sitesini yenileyerek yayına aldı.

Tasarım olarak yenilenmesinin yanı sıra içerik ve yerleşim planı açısından da yeniden ele alınan site, daha erişilebilir ve anlaşılabilir içeriklerle ziyaretçiler için daha kullanıcı dostu bir yapıya kavuştu. Yenilenen site ile hem satış ilanlarına hem de kurumun diğer bilgilerine hızlıca erişim sağlanabilecek.

Yenilenen internet sitesinde, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın mesajına da yer veridi.

Gülal, mesajında, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe teşebbüsü sonrasında başlayan OHAL süreci ve hukuki düzenlemeler kapsamında, Eylül 2016'da, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan bir kısım şirketin kayyumluk görevi ile satış amacıyla varlıkları devredilen medya ve basın kuruluşlarının çözümlenmesi çalışmalarının TMSF'nin görevleri arasına eklendiğini hatırlattı.

Bu görevlerin TMSF'ye verilmesinde, TMSF'nin kurumsal tecrübesinin, konusunda uzman ve nitelikli kadro yapısına sahip olmasının önemli bir tercih sebebi olduğunu vurgulayan Gülal, TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketlerin faaliyetlerinin ticari teamüllere uygun olarak, basiretli bir tüccar gibi yönetilmesi ve söz konusu şirketlerin milli ekonomiye olan katkısının devam ettirilmesinin TMSF'nin birincil amacı ve görevi olduğunu kaydetti. 

Bu şirketlerin bir kısmında ise mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halinin "sürdürülebilir" olmadığının tespit edilmesi durumunda, satış veya tasfiyesi suretiyle ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin önlenmesinin sağlanacağını belirten Gülal, "Söz konusu şirketlerde çalışanların mağdur olmamaları ve istihdamın olumsuz etkilenmemesi de TMSF'nin öncelikli hedefleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca, TMSF'nin tüm çalışmalarında olduğu gibi kayyumluk çalışmalarında da en çok önem verdiği hususlardan birisi, şeffaf ve hesap verilebilir olmaktır." ifadelerini kullandı.

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