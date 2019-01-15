Tire ilçesinde bilim şenliği fuarı açıldı
Tire ilçesinde bilim şenliği fuarı açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri" kapsamında Tire Bedesten'de düzenlenen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan projeler sergilendi.
Fuar kapsamında ziyaretçiler 16 atölyede yapılacak gök bilimi, el sanatları, robotik, sağlık gibi konularda etkinlik yapma imkanı buldu.
Tire İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Ak, açılışta, şenliklerde atölye çalışmaları, oyun, deney ve çeşitli gözlemlerin yapılacağını söyledi.
Gönüllü öğretmenlerce oluşturulan proje ekibinin güzel bir çalışmaya imza attığını vurgulayan Ak, "İlk olarak öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçlarını tespit edildi. Daha sonra uzman eğitimcilerin desteğiyle uygulama yöntemleri belirlendi ve öğrencilerimiz projelerini ortaya koydu. Güzel çalışmalara imza atan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle