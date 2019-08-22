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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
22.08.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Tıp fakültesi eğitiminde “Sanal hasta” uygulaması

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Tıp fakültesi eğitiminde “Sanal hasta” uygulaması

Hacettepe Üniversitesi ve Sestek tarafından yürütülecek TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesiyle, konuşma, tanıma özelliğine sahip 3 boyutlu “Sanal Hasta” uygulaması geliştirilecek. Hem yazılı hem de sözlü iletişime imkan veren sanal hasta uygulaması sayesinde iletişim becerilerini sürekli geliştirecek hekim adaylarının, tıbbi hata ihtimallerinin azaltılması hedefleniyor.

Dünya genelinde tıp fakültesi öğrencilerinin, gerçek hastalarla karşılaşmadan önce standart hasta eğitimleriyle olası hastalık senaryoları üzerinden deneyim kazanması amaçlanıyor. Ancak Türkiye'de öğrenci sayısının fazlalığı ve tıp eğitim programının yoğunluğu nedeniyle hekim adayları bu görüşmeleri sınırlı sayıda gerçekleştirebiliyor. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla Hacettepe Üniversitesi ile ses ve yapay zeka teknolojileri şirketi Sestek, TÜBİTAK'ın finansal desteğini de alarak hem yazılı hem de sözlü iletişime imkan veren “Sanal Hasta” uygulamasını geliştirmeye başladı. 

Doğal insan sesiyle konuşmaları tanıyan ve senaryolara bağlı olarak iletişim kurabilen “Sanal Hasta” uygulaması, öğrencilerin hastalarla daha etkili iletişim kurmalarına destek olmayı amaçlıyor. Uluslararası geçerlilik testlerinin ardından hayata geçirilecek olan proje, tıp dünyasında merakla bekleniyor.

“KLİNİKTE TIBBİ HATALARIN AZALTILMASINA DESTEK OLACAK"

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Sezer, “Sanal hasta uygulamasıyla tıp öğrencilerine yönelik iletişim becerileri eğitimi yeni bir boyut kazanacak. Geleceğin hekimleri olan öğrencilerimiz, teknolojinin eğitime entegre edilmesinin avantajlarını yaşarken bir yandan da iletişim becerilerini teknoloji desteğiyle geliştirme şansına sahip olacak. Standart hastalar kilo ve yaş gibi birtakım farklı özelliklere sahip oldukları için kolaylıkla her senaryoya uygun hale gelemiyor. Üstelik yoğun eğitim programı ve birtakım kısıtlar, öğrencilerin standart hastalarla sınırlı sayıda iletişim kurmalarına neden oluyor. Hazırlayacağımız birbirinden farklı 6 senaryo ile zenginleşecek Sanal Hasta uygulaması; klinik öncesi dönemde öğrencilerin, dilediği zaman ve ortamda çok sayıda tekrarlı uygulama yapmasına olanak sağlayarak, klinikte tıbbi hataların azalmasına dolaylı olarak etki edecek” dedi.

"GERÇEK BİR HASTA VARMIŞ GİBİ DİYALOG KURULABİLECEK”

Tıp eğitiminde insan faktörünün getirdiği sınırların sanal hasta uygulamasıyla azalacağını belirten Sestek Ar-Ge Merkezleri Yöneticisi Tuba Arslan Kır ise şunları aktardı: 

“Üniversite ve sanayi işbirliğine güzel bir örnek olan sanal hasta uygulaması birçok fiziksel zorluğu ortadan kaldırarak hekim adaylarının mesleğe deneyim kazanarak adım atmalarını sağlayacak. Sestek'in diyaloğa dayalı teknolojileri sayesinde uygulama, yazılı iletişimin yanı sıra öğrencilerin karşılarında gerçek bir hasta varmış gibi sözlü iletişim kurmalarına da imkan tanıyacak. Üç boyutlu ve hareketli sanal karakterler içeren uygulama, öğrencilere verdiği geri bildirimlerle hangi aşamalarda eksik kaldıklarını belirterek yönlendirici önerilerde de bulunacak. Tüm süreç kayıt altına alındığı için eğitmenler de öğrencileri kolayca takip edebilecek."

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