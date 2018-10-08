Tinkercad nedir? Ne işe yarıyor?
Autodesk tarafından sunulan basit, online 3D tasarımlar yapabileceğiniz bir uygulamadır. Tinkercad öğrenciler, öğretmenler, tasarımcılar tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Masaüstü bilgisayarınızla kullanabileceğiniz gibi tabletinizle de rahatlıkla tasarımlarınızı yapabilirsiniz.
Tinkercad kullanması en eğlenceli tasarım programlarından biridir. Rengarenk ara yüzü ile çok ciddi işleri bile keyifle yapabilirsiniz. Kendi tasarımlarınızı yapmaya başlamak istiyorsanız ücretsiz bir hesap açıp profilinizi oluşturabilir yaptığınız modelleri kaydedip daha sonra üzerlerinde tekrar oynayabilirsiniz. Ayrıca profilinizi açtıktan sonra yaptığınız modelleri paylaşabilir, paylaşılmış başka modelleri kullanabilirsiniz. Böylece aslında üzerinde oynayabileceğiniz bir sürü modele de sahip oluyorsunuz.
Oluşturduğunuz modelleri 3 boyutlu yazıcılar için indirebilir ve basabilirsiniz. Böylece bu basit programı ve 3 boyutlu yazıcıları kullanarak aklınızdaki fikirleri hızlı bir şekilde gerçeğe dönüştürebilirsiniz.
Uygulama; Windows, Mac veya Linux üzerinde tüm web tarayıcılarında çalışır.
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