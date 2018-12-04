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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.12.2018 - 07:07, Son Güncelleme:

Tinder'da şansını artırmak için doğum tarihini değiştirmek isteyen Hollandalı'ya mahkemeden ret

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Tinder'da şansını artırmak için doğum tarihini değiştirmek isteyen Hollandalı'ya mahkemeden ret

Hollanda'nın Arnhem kentinde mahkeme, "çöpçatanlık sitesi Tinder'da ve iş görüşmelerinde şansını azalttığı" gerekçesiyle yaşını küçültmek isteyen 69 yaşındaki Emile Ratelband'ın talebini reddetti.

Emile Ratelband, 11 Mart 1949 olan doğum tarihini, 11 Mart 1969 olarak değiştirerek, kağıt üzerinde 20 yaş birden gençleşmek istiyordu.

Arnhem Belediyesi'nin bu talebi geri çevirmesi üzerine mahkemeye başvuran Ratelband, yargıdan da istediği desteği göremedi.

Mahkeme, yaş küçültme talebini reddederken, yasaların böyle bir değişikliğe izin vermediğini açıkladı.

Ratelband'ın avukatı ise yaşın da kişinin adı ve cinsiyeti gibi kimliğinin bir parçası olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Tinderda şansını artırmak için doğum tarihini değiştirmek isteyen Hollandalıya mahkemeden ret

'45 yaşında bir vücuda sahibim, genç bir tanrıyım'

Arnhem Mahkemesi, bu görüşe katılmakla birlikte, doğum tarihinin 20 yaş birden küçültülmesinin, uygulamada ciddi sorunlara yol açacağını vurguladı.

Mahkemeye göre, yaş değişikliği; emeklilik ödeneği hakkı, oy kullanma, evlilik ve yaşlıların motorlu araç kullanımı ile ilgili zorunlu yaş onayı gibi hak ve sorumluluklar açısından sorun yaratabilir.

Mahkeme, Ratelband'ın, yapılacak değişiklikle "yaş ayrımcılığından kurtulacağı" yönündeki görüşünü de dikkate almadı.

Yargıç, yaş ayrımcılığı ile mücadele için daha farklı yöntemler bulunduğuna işaret etti.

Doktorlara göre "45 yaşında bir vücuda sahip olduğunu" savunan ve kendisini "genç bir tanrı" olarak tanımlayan Emile Ratelband, mahkemenin kararından memnun değil.

Emile Ratelband, kararı temyiz etmek için çok sayıda gerekçe bulunduğunu öne sürdü.

Ratelband, en kısa sürede avukatı ile görüşerek temyiz başvurusu yapacağını söyledi.

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