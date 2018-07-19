Tinder'da animasyonlu flört dönemi başlıyor
Popüler flört uygulaması artık Bitmoji emojilerini destekleyeceğini açıkladı.
Snapchat geçtiğimiz dönemlerde Bitmoji gibi üçüncü parti emoji yazılımlarını desteklemeye başlamıştı. Dün yapılan açıklama ile artık Tinder uygulaması da Bitmoji'ye ait emojileri destekleyecek. Yani artık bu emojiler sayesinde flörtünüzün daha eğlenceli olması amaçlanıyor.
Tinder'da Bitmoji Kullanımı
Tinder üzerinden Bitmoji uygulamasını kullanabilmek için öncelikle bazı oturum işlemleri yapmanız gerekiyor. Öncelikle Snapchat hesabınız üzerinden Bitmoji uygulamasına yetki vermeniz gerekiyor. Daha sonra da Tinder üzerinden Snapchat hesabınızı ilişkilendirmeniz gerekiyor. Artık siz de Bitmoji ile flörtlerinizi hareketlendirebilirsiniz.
Şimdilik ABD kullanıcılarına sunulan bu özelliğin bir kısmı Kanada ve Meksika'da da kullanılırken dünya çapı kullanıma ne zaman sunulacağı ise henüz kesin değil.
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