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    Tinder'a video özelliği geliyor!

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 12:30 | Son Güncelleme:

    Popüler uygulamalardan Tinder, Tinder Loops ile birlikte kullanıcılarına ilk defa video özelliğini sunacak. Tabii geri bildirimler olumlu olursa...

    Arkadaşlık uygulaması Tinder, İsveç ve Kanada'daki kullanıcılarına iOS için Tinder Loops özelliğini sundu. Şimdilik bu özellik, test aşamasında. Eğer kullanıcıların geri bildirimleri olumlu olursa bu özellik, herkesin kullanımına açılacak. Tinder'da yayınlanacak olan videolar çok uzun olmayacak. Sadece 2 saniye uzunluğunda video çekebilecek olan kullanıcılar, Instagram'daki gibi GIF tarzında tekrar eden videolar oluşturabilecek. 

    Tindera video özelliği geliyor

    Bu özelliği kullanmak isteyenlerin ise öncelikle profillerine gitmeleri gerekiyor. Ardında Medya Eke butonuna dokunmaları ve bir video eklemeleri gerekiyor. Son olarak yapmanız gereken, tekrarlanmasını istediğiniz bölümü seçmek ve güncellenen videoyu ön izledikten sonra profilinize eklemek. Bu işlemler sonucu, yeni video özelliğini kullanabilirsiniz. 

    Tindera video özelliği geliyor

    Ek bilgi olarak, uygulama tarafından video uzunluğunun 2 saniye olması üzerine gelen açıklamada utangaç kullanıcılara kolaylık sağlandığı belirtildi. Ayrıca, bu özelliğin, kullanıcıların kişiliklerini göstermesinde ve yeni arkadaşlıklar kurmasında büyük yardımı olacağı söyleniyor. 

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