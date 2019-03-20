Tinder tamamen değişiyor! Kullananlara önemli uyarı
Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, eşleştirme algoritmasında değişikliğe gidiyor. Yapılan düzenleme ile beraber artık skora göre puan sistemi olmayacak.
Tinder, algoritmasında değişiklik yaparak "Elo" adındaki eşleştirme sistemini geride bırakıyor. Söz konusu yeni algoritmayla beraber eşleştirme sistemi uygulama üzerinde geçirdiğiniz vakte göre belirlenecek.
Bununla beraber uygulamaya girdiğiniz sırada bir kullanıcıyla eşleşme olasılığınız artıyor.
Yeni algoritma yalnızca aktif olan kullanıcıları birbirleriyle eşleştireceğinden dolayı daha hızlı bir eşleştirme sağlıyor. Şirketin algoritma ile ilgili verdiği bilgiler bunlarla sınırlı. Yeni sistemle beraber ne kadar başarılı olunacağı ise merak konusu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle