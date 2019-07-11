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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.07.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Tinder Lite telefonlara geliyor! En büyük farkı ise...

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Tinder Lite telefonlara geliyor! En büyük farkı ise...

Yayınlandığı ilk günden bu yana kullanıcıların ilgisiyle karşılaşan Tinder, ücretli modelde pek çok farklı yöntemle kendi gelir modelini yaratmış durumda. Hatırı sayılır kullanıcı kitlesi bulunan Tinder'ın özel 'Lite' sürümünün yayınlanacağının ortaya çıkması ise şaşırtıcı olmadı. Peki Tinder Lite orjinal uygulamadan ne kadar farklı olacak?

Tinder Lite adında yeni bir uygulama geliyor. Bu uygulamada yer alan 'Lite' ise aslında Facebook Lite ve Spotify Lite uygulamalarıyla aynı mantığı kullanıyor: Düşük donanımlı telefonlarda çalışan özel bir uygulamadan söz ediyoruz. Bu kapsamda Tinder Lite'ın normal Tinder kullanıcılarına herhangi bir yenilik getirmediğini, telefonları orta ve üst seviye olanların bu uygulamayı kurmalarına zaten gerek duymayacaklarını belirtelim.

Diğer yandan Tinder Lite ilk etapta tüm dünyaya kullanımda olmayacak. Şirketin planına göre uygulama ilk olarak Vietnam'da devreye girecek ve burada uygulamayı yükleyemeyen büyük bir kitlenin varlığı kabul edildiğinden bir bakıma pilot bölge olacak. Sonrasında ise aynı paraleldeki ülkeler arasında uygulama yayılmaya başlayacak. 

Tinder Lite, normal sürüme göre daha az kaynak tüketiyor. Bu da uygulamanın düşük bütçeli telefonlarla da rahatça çalışabileceği anlamına geliyor. Eski Android sürümleri de destekleyecek olması uygulamayı daha geniş kitlelere ulaştırabilir. 

Tinder'ın böylesi bir adım atmasında tek etken yeni ülkelere açılmak değil; aynı zamanda Facebook'un önümüzdeki aylarda duyurması beklenen kendi çöp çatan uygulamasının önüne bugünden geçebilmek. Facebook Lite sürümü ile sosyal medya devi zaten uzun süredir büyük kitlelere ulaşmayı başarıyor; Tinder'ın ise bu kitleyi kaybetmek istemediği bir gerçek.

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