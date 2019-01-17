Tinder ile Spotify birleşiyor! Test süreci başladı bile...
Popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder, dijital müzik platformunun bir numaralı ismi Spotify ile ortak bir özellik için çalışmalarına başladı. Spotify'ın Tinder'a dahil olmasıyla kullanıcılara yeni bir deneyim sunulmuş olacak.
Tinder ve Spotify, ortak bir özellik için şu günlerde yoğun bir şekilde birlikte çalışıyor. Diğer bir deyişle Tinder, eşleşilen kişiler ile Spotify üzerinden müzik paylaşma özelliğini uygulamasına entegre etme niyetinde. Böylece kullanıcılar Spotify hesaplarını uygulama ile ilişkilendirerek, eşleştikleri kişiler ile konuşmaları esnasında istedikleri müziği paylaşabilecek.
Test süreci bir yandan devam ederken, diğer yandan da bu sürece ait görüntüler de gün yüzüne çıktı. Görüntülere bakıldığında kullanıcılar mesajlaşırken metin çubuğunun yanında bulunan yeşil müzik simgesine dokunarak paylaşımda bulunabilecekler.
Yani artık rahatlıkla eşleştiğiniz kişiye göndermek istediğiniz şarkıyı aratabilecek veya seçebileceksiniz.
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