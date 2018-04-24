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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.04.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Tim Cook kimdir?

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Tim Cook kimdir?

Tim Cook, 2018 yılı itibariyle teknoloji devi Apple'daki görevini sürdürmeye devam ediyor. 1998 yılında katıldığı şirket bünyesinde şef operasyon sorumlusu olan Cook, bazı fabrika ve depoların kapatarak şirketin kar marjlarını arttırmasıyla tanınmaktadır. 2009 yılında Steve Jobs'un karaciğer nakli dolayısıyla görevinden ayrılması, Tim Cook'un CEO olmasıyla sonuçlanmıştır. İşte, Tim Cook'un hayatından bazı bilgiler

Tim Cook ya da asıl adıyla Timothy Donald Cook, 1 Kasım 1960 tarihinde Amerika'nın Alabama eyaletinde dünyaya gelmiştir. Babası liman çalışanı, annesi ise ev hanımıdır. Robertsdale Lisesi'nden mezun olan Tim Cook daha sonra 1982 yılında Auburn Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1988 yılında Duke Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlamıştır.

Tim Cook, Steve Jobs tarafından Apple'da çalışmak üzere işe alınmadan önce 6 ay Compaq şirketinde Kurumsal Malzemelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Daha önce Integrated Electronics şirketinde COO (şef operasyon sorumlusu) olarak çalışan Tim Cook ayrıca 12 yıl boyunca IBM'in kişisel bilgisayarlar bölümünde Kuzey Amerika Lojistiğinden sorumlu direktör olarak görev yapmıştır.

Tim Cook Apple'ın mevcut fabrika ve depolarını kapatarak üretimden çekilmesinden sorumlu olmasıyla bilinmektedir. Böylece Apple'ın daha az stok tutarak tedarik zincirini daha işlevsel hale getirmiş ve şirketin kar marjlarının artmasını sağlamıştır. Ocak 2007'de ise Apple'ın COO'su olmuştur.

Tim Cook 2004 yılında Steve Jobs'ın kanser tedavisi için görevden geçici olarak ayrılmasının üzerine iki ay boyunca Apple'ın CEO'luğunu yapmıştır. Yine benzer bir şekilde 2009 yılında Steve Jobs'ın karaciğer nakli için görevinden ayrıldığı aylarda da CEO'luk görevini yerine getirmiştir.

2011 Ocak ayında Apple'ın Yönetim Kurulu Steve Jobs'ın sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılma isteğini kabul etmiş ve o günden itibaren CEO'nun günlük işleri Tim Cook tarafından yapılmaya başlanmıştır. Her ne kadar bu dönemde Steve Jobs önemli kararların alınmasında söz sahibi olsa da 24 Ağustos 2011 tarihinde Steve Jobs'ın resmen Apple'daki görevinden istifa etmesi üzerine Apple'ın CEO'luğuna getirilmiştir.

Tim Cook ayrıca Nike'ın yönetim kurulunda da yer almaktadır.

Tim Cook tam bir fitness müdavimi olarak biliniyor ve doğa yürüyüşü, bisiklet ve jimnastik yapmaktan hoşlanıyor. Günlük mail trafiğine sabah 04:30'da başlayan Tim Cook, ayrıca pazar akşamları telefonla yanında çalışanları arayarak gelecek haftanın planını yapmasıyla biliniyor.

2010 yılında Auburn Üniversitesi'nde verdiği mezuniyet konuşmasında, hayatında önemli kararlar almasında önsezinin önemine değinen Tim Cook, önseziyle kararlar alırken bile hazırlık yapmanın ve çok çalışmanın da gerekli olduğunu da vurgulamıştır.

30 Ekim 2014'te eşcinsel olduğunu açıklamıştır.

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