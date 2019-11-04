TikTok'un sahibinden akıllı telefon
TikTok'ın ana şirketi ByteDance, ilk akıllı telefonunu satışa sundu. "Jianguo Pro 3" adı verilen cihaz geliştirilmiş pek çok özelliğe sahip.
TikTok'ın ana şirketi ByteDance, ilk akıllı telefonunu Çin'de tanıttı. Yeni cihazını Smartisan markasıyla pazarlayacak olan şirket, cihazın adını da "Jianguo Pro 3" olarak açıkladı.
Gücünü Snapdragon 855+’dan alan Jianguo Pro 3, iki depolama seçeneği ile kullancıların beğenisine sunulacak. 8 ve 12 GB RAM seçeneği bulunan yeni cihazlar, Quick Charge 4+ 18 W hızlı şarj desteği ile gelecek.
Ön yüzeyinde 20 megapiksellik öz çekim kamerası bulunan cihazın, arka tarafında ise 48 megapiksel SONY IMX586 birincil sensör, 123 derecelik ultra geniş objektifli 13 megapiksel Samsung ISOCELL S5K3L6 ikincil sensör, makro çekim için 5 megapiksel OSICELL S5K5E9 sensörü ve 8 megapiksel Omnivision OV8856 sensörü olmak üzere dörtlü bir kamera sistemiyle karşımıza çıkıyor.
TikTok'un yeni akıllı telefonu Smartisan Jianguo Pro 3, 128 GB ve 256 GB depolama sürümüne sahip modelleri 412 ve 511 dolardan satışa sunuldu.
Popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi Çinli firma ByteDance, ABD'nin güvenlik endişesi ile ilgili soruşturma ile karşı karşıya kalmıştı.
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