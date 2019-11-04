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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Alamy
04.11.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

TikTok'un sahibinden akıllı telefon

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TikTok'un sahibinden akıllı telefon

TikTok'ın ana şirketi ByteDance, ilk akıllı telefonunu satışa sundu. "Jianguo Pro 3" adı verilen cihaz geliştirilmiş pek çok özelliğe sahip.

TikTok'ın ana şirketi ByteDance, ilk akıllı telefonunu Çin'de tanıttı. Yeni cihazını Smartisan markasıyla pazarlayacak olan şirket, cihazın adını da "Jianguo Pro 3" olarak açıkladı.

Gücünü Snapdragon 855+’dan alan Jianguo Pro 3, iki depolama seçeneği ile kullancıların beğenisine sunulacak. 8 ve 12 GB RAM seçeneği bulunan yeni cihazlar, Quick Charge 4+ 18 W hızlı şarj desteği ile gelecek.

Ön yüzeyinde 20 megapiksellik öz çekim kamerası bulunan cihazın, arka tarafında ise 48 megapiksel SONY IMX586 birincil sensör, 123 derecelik ultra geniş objektifli 13 megapiksel Samsung ISOCELL S5K3L6 ikincil sensör, makro çekim için 5 megapiksel OSICELL S5K5E9 sensörü ve 8 megapiksel Omnivision OV8856 sensörü olmak üzere dörtlü bir kamera sistemiyle karşımıza çıkıyor.

TikTok'un yeni akıllı telefonu Smartisan Jianguo Pro 3, 128 GB ve 256 GB depolama sürümüne sahip modelleri 412 ve 511 dolardan satışa sunuldu.

Popüler video paylaşım uygulaması TikTok'un sahibi Çinli firma ByteDance, ABD'nin güvenlik endişesi ile ilgili soruşturma ile karşı karşıya kalmıştı.

 

 

 

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