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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.08.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

TikTok'tan çocukları korumanın 3 yolu

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TikTok'tan çocukları korumanın 3 yolu

Kullanıcılarına çeşitli özelliklerle 15 saniyelik video çekme ve yayınlama imkanı tanıyan TikTok uygulamasının popülerliği ve kullanıcı sayısı gittikçe artıyor. Türkiye’de 28 milyon kullanıcıya sahip uygulamanın çocuk kullanıcı sayısı da hayli fazla. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, uygulamayı kontrolsüz biçimde kullanan çocukların siber zorbalığa maruz kalabileceğini ve ailelerin bunun önüne geçmesi için uygulama içi 3 güvenlik önerisine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

Çin merkezli bir şirkete ait olan TikTok, son zamanların en popüler video uygulaması. Çin’de Douyin olarak bilinen ve aylık 300 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan uygulamanın, Türkiye’deki kullanıcısı sayısı ise 28 milyondan fazla. Kullanıcılara 15 saniyelik bir videoyu filtreler, çıkartmalar, video hız kontrolleri ve artırılmış gerçeklik animasyonları gibi araçlarla çekebilme imkanı tanıyan uygulamanın çocuk kullanıcı sayısı ise bir hayli fazla. Çocuk kullanıcıların bu tarz uygulamalarda fazlaca istismar ve siber zorbalığa maruz kalabildiğine dikkat çeken Akkoyunlu, TikTok uygulamasını kullanan çocuklarını koruma altına almak isteyen ebeveynlere 3 önemli öneride bulunuyor.

TikTok çocuklar için uygun mu?

Apple uygulama mağazasında kullanım yaşı 12+ ve Google Play'de “olgun genç” olarak değerlendirilen TikTok’ta yaş kontrolü gerçekleşmediği için herkes tarafından kullanılıyor. Açık veya uygunsuz söylem, fotoğraf veya dans hareketleri bir başkasının telefon ekranında ihlallere takılmadan görüntülenebiliyor. Ayrıca uygulama içerisinde çocukların kendilerini açığa çıkararak ve hangi paylaşımları yaptıklarına dikkat etmeyerek hareket ettikleri de görülüyor. Çocukların TikTok'u kullanmalarına izin vermeden önce, ebeveynlerinin onlarla ne tür içerik yayınlamanın uygun olup olmadığı hakkında konuşması gerektiğini hatırlatan Akkoyunlu, canlı yayınlarda yapılan paylaşımların silinmediğini, yabancıların rahatlıkla çocuklarla iletişim kurabileceği gerçeğini bilerek ebeveynlerin belirli önlemler alması gerektiğini belirtiyor.

TikTok Kullanan Çocuklarınızı Nasıl Güvende Tutabilirsiniz?

TikTok, doğru kullanıldığında eğlenceli ve eğitici olabilen yaratıcı bir sosyal alan olsa da ebeveynlerin çocuklarını korumak için uygulamada bulunan güvenlik özelliklerini kullanması gerekiyor. Akkoyunlu, TikTok kullanan çocuklarını koruma altına almak isteyen ebeveynlere 3 uygulama içi güvenlik önerisinde bulunuyor.

1. “Dijital Refah” özelliğini etkinleştirin. Uygulama içerisinde bulunan “Dijital refah” özelliği, bir kez etkinleştirildiğinde, uygulama kullanımını günde iki saatle sınırlandırabiliyor. Çocukların uygulamayı daha uzun süre kullanabilmeleri için özelliği açarken ebeveynlerinin oluşturduğu şifreye ihtiyaçları oluyor.

2. “Kısıtlı Mod” özelliğini etkinleştirin. TikTok gibi paylaşıma dair içerik platformlarında her zaman uygun içerik olmayabiliyor. Çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşmasını engellemek isteyen ebeveynler, bu özelliği kullanarak uygunsuz içerikleri çocukları için filtreliyor.

3. Hesap özelliğini “Özel” olarak ayarlayın. Bir hesabı "özel" olarak ayarlamak, çocuk kullanıcılar için en iyi seçenek olabilir. Çocuk kullanıcının yarattığı videolar yalnızca içerik oluşturucu tarafından görülebilir. Özel hesaba sahip çocuk kullanıcı, diğer kullanıcıların takip isteklerini onaylayabilir veya reddedebilir. Ayrıca yabancılardan gelebilecek mesajları engelleyerek yalnızca takipçilerle sınırlayabilir.

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