TikTok uygulaması kullanıcıların güvenliğini nasıl sağlıyor?

Akıllı telefonlar her geçen gün yaygınlaşarak insanlara bilgiye erişimden alışverişe, anlık paylaşımlardan sohbet etmeye kadar pek çok yenilik sunuyor. Bu sayede, çeşitli uygulamalarla içerik üretimi ve etkileşim üzerinden insanların kendilerini ifade etme biçimleri değişiyor. Dünyada ve Türkiye’de oldukça popüler olan TikTok da bu değişimin en büyük örneklerinden biri. Bu dönüşüm aynı zamanda kullanıcılara güvenli bir uygulama deneyimi sunmayı gerektiriyor.



TikTok Türkiye’nin Operasyon ekibinden Çağdaş Mol konuyla ilgili “TikTok ekibi olarak önceliğimiz, herkesin rahatlıkla kendini ifade edebileceği güvenli bir ortam sunmak. Kullanıcılarımızı yaratıcılıklarını göstermeleri konusunda teşvik ederken, paylaşımların Topluluk Kurallarımıza uygun bir şekilde olması konusunda da çalışıyoruz” diyor.



TikTok kullanıcılarına güvenli ve pozitif bir uygulama ortamı sağlayabilmek için sürekli güncellemeler üzerinde çalışıyor. Uygunsuz içerikler ve TikTok Hizmet Şartları ve Topluluk Kuralları’nı ihlal eden hesaplar ilgili departmanlar tarafından sürekli kontrol ediliyor. Sorunlu içerik ve hesapları belirlemek, gözden geçirmek ve uygun cezalandırmaları sağlamak için teknolojiler ve moderasyon stratejisini birleştiren uygulamalar mevcut. Ayrıca, topluluk üyelerinin kolayca ulaşabileceği iletişim kanallarını açık tutarak platformu ve kullanıcıları güvende tutmaya yardımcı olarak hızlı ve direkt geri bildirimlerini iletmelerini sağlıyor.



Sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi TikTok hesabı açmak için belli bir yaş üstünde olmak gerekiyor. TikTok 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için tasarlanmış bir uygulamadır. Bununla birlikte güvenli alan sağlamak için ebeveynler cihaz tabanlı ebeveyn denetimlerini kullanarak, çocuklarının telefonlarından kolayca engelleyebiliyor. Böylece aileler, gençlerin uygulamayı kendi yaşlarına uygun bir şekilde kullanmalarını sağlayabiliyor.



Süreyi, içeriği ve yorumu düzenleyen özellikler



13 yaş sınırını şart koşan uygulama, ebeveynlere ekran önünde harcanan süreyi sınırlama imkanı sunuyor. Belirlenen ayrı bir şifreyle devreye sokulan özellik, 40, 60, 90 ve 120 dakika gibi seçeneklerle uygulamanın ekranında harcanılan süreyi kısıtlayabiliyor. Bu süre dolduktan sonra uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için tekrar şifre girilmesi isteniyor.



TikTok bir diğer özelliği olan Sınırlı Görüntüleme Modu sayesinde herkese uygun olmayan içeriklerin görünümünü sınırlanıyor. Yapay zekayla desteklenen bu özellik, 30 gün geçerli olan bir şifreyle etkinleştiriliyor.



Yorumları filtreleme özelliği sayesinde de istenmeyen yorumları filtrelemek için bir liste oluşturabiliyor. Kullanıcıların oluşturduğu listede adı geçen anahtar kelimeler, yorumlarda anında tespit ediliyor ve kullanıcıya ulaşmadan siliniyor.



TikTok, kullanıcılarının çevrimiçi etkinliklerini daha iyi kontrol etmelerini sağlamaya ve gizlilikleri için birçok seçeneğe sahip olmalarına da önem veriyor. Gizlilik ayarları sayesinde kullanıcılar; kendilerini kimin takip edebileceğine, kimden yorum gelebileceğine ve mesaj tepki gibi konularda kiminle etkileşime geçebileceğine karar verebiliyor. Ayrıca paylaştıkları içeriğin indirilmesini önleyebiliyor ve bir engelleme listesi oluşturabiliyor.