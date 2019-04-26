TikTok nedir? Güvenlik ayarları nasıl kullanılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTikTok nedir? Güvenlik ayarları nasıl kullanılır?
GeriTeknoloji TikTok nedir? Güvenlik ayarları nasıl kullanılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
26.04.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

TikTok nedir? Güvenlik ayarları nasıl kullanılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TikTok nedir? Güvenlik ayarları nasıl kullanılır?

Google Play’in “en eğlenceli” kategorisinde 2018 yılının en iyi uygulamalarından biri seçilen kısa video uygulaması TikTok, kullanıcıların güvenliği için bir dizi önlem alıyor.

TikTok, kullanıcılarının yaratıcılıklarını sergilediği bir platform olarak öne çıkmayı hedefliyor. Akıllı telefonların Türkiye’de benimsenmesiyle; kullanıcılar bilgiye erişimden alışverişe, paylaşımdan sohbet etmeye kadar pek çok yeniliği keşfediyor ve kullanıyor. Bu sayede insanların içerik üretimi ve tüketimi gibi kendilerini ifade etme biçimleri de değişiyor.

Kullanıcıların önemli anlarını paylaşmak için 15 saniyeyi kullanmalarını sağlayan kısa video platformu TikTok; on binlerce video ve hesabı inceleyen bir moderasyon ekibiyle çalışıyor. Periyodik eğitimlerle kendini geliştiren bu ekip, platforma düzenli olarak koruyucu yeni önlemler ekleyerek kullanıcılar için güvenliği üst seviyede tutuyor.

TikTok güvenlik araçları

TikTok hesap açma sırasında 13 yaş sınırını şart koşuyor.

Platform, ebeveynlere de ekran önünde harcanan süreyi sınırlama imkanı sunuyor. Belirlenen ayrı bir şifreyle devreye sokulan özellik,40, 60, 90 ve 120 dakika gibi seçeneklerle uygulamanın ekranında harcanılan süreyi kısıtlayabiliyor. Bu süre dolduktan sonra uygulamayi kullanmaya devam edebilmek için, tekrar şifre girilmesi isteniyor.

TikTok bir diğer özelliği olan Sınırlı Görüntüleme Modu sayesinde herkese uygun olmayan içeriklerin görünümü sınırlanıyor. Yapay zekayla desteklenen bu özellik, 30 gün geçerli olan bir şifreyle etkinleştiriliyor.

Yorumları filtreleme özelliği sayesinde de istenmeyen yorumları filtrelemek için bir liste oluşturabiliyor. Kullanıcıların oluşturduğu listede adı geçen anahtar kelimeler, yorumlarda anında tespit ediliyor ve kullanıcıya ulaşmadan siliniyor.

TikTok, kullanıcılarının çevrimiçi etkinliklerini daha iyi kontrol etmelerini sağlamaya ve gizlilikleri için birçok seçeneğe sahip olmalarına da önem veriyor. Gizlilik ayarları sayesinde kullanıcılar; kendilerini kimin takip edebileceğine, kimden yorum gelebileceğine ve mesaj tepki gibi konularda kiminle etkileşime geçebileceğine karar verebiliyor. Ayrıca paylaştıkları içeriğin indirilmesini önleyebiliyor ve bir engelleme listesi oluşturabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?