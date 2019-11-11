TikTok nedir? TikTok nasıl kullanır?
Çin'de geliştirilip Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede yaygın kullanılan ve sosyal medya uygulamaları arasında popüler hale gelen TikTok, son günlerin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. En fazla gençler tarafından kullanılan uygulama, her yaş grubundan kişilere hitap ediyor. İşte, TikTok hakkında merak edilenler...
Daha çok müzik videolarının dudak eşleştirilmesi ile seslendirilmesi ve bunlara klip çekilmesi temeline oturtulan TikTok, Facebook'un en büyük rakibi ve dünyada ayda yaklaşık 500 milyon kişi tarafından kullanılıyor. İşte, TikTok uygulamasına ilişkin ayrıntılar...
TikTok, şu an itibarıyla 150'den fazla ülkede 1 milyar indirilme sayısını geçti. İstatistiklere göre Hindistan ve Amerika uygulamayı en çok indiren ülkeler arasında ilk iki sırada yer alırken, 30 milyona yakın kullanıcısıyla Türkiye ise üçüncü sırada.
TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016'da piyasaya sürülen, Asya'da kısa video platformunda lider olan ve başka ülkelere de yayılmış olan uygulama, kısa süreli müzik videoları kapsamında en hızlı büyüyen uygulama haline gelmiştir.
Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde 15 saniyelik, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulamanın kullanımı da oldukça kolaydır.
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