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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.11.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi

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TikTok, Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken genç kadının hesabını engelledi
Fotoğraf: iStock

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, Amerikalı bir genç kadının, Çin'in Uygur Türkleri'ni kampta tutmasını eleştirdiği videosunun ardından içerik koymasını engelledi.

Feroza Aziz, güzellik ve bakım tavsiyeleriyle başlayan videosunda önce kirpikleri kıvırıcı cihazla nasıl bakıma almak gerektiğini anlatıyor.

Ardından Çin'in Uygur Türklerini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tuttuğunu söyleyen Aziz, Çin'de gerçekleşen olayları, "yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)" olarak nitelendiriyor.

Bunun gelişmenin ardından TikTok, Aziz'in yeni bir içerik koymasını engelledi; Aziz bunu Twitter hesabından duyurdu.

TikTok ise bu iddiaya karşı çıkarak BBC'ye yaptığı açıklamada, içeriğin siyasi hassasiyetlere göre yönetilmediğini söyledi.

Diğer yandan TikTok'un Çin pazarı için devreye soktuğu uygulama Douyin'da ise Aziz'in videosunun engellendiği görüldü.

Şirkete göre Aziz'in eski hesaplarından biri 15 Kasım itibarıyla "terörizm ile ilişkili içerik açısından topluluk kurallarına uymadığı için" yasaklanmıştı.

Aynı zamanda 25 Kasım itibarıyla Aziz'in akıllı telefonuna da yasak getirildi. Bu yüzden şirket sözcüsüne göre Aziz aynı telefondan yeni hesabına ulaşmaya çalıştığında bu engelle karşılaştı.

Şirketin sözcüsü, Aziz'in yeni hesabının ve videolarının bu durumundan etkilenmediğini, kirpiklerin kaldırılmasına dair videonun etkileşim almaya devam ettiğini belirtti.

Aziz'in Uygur Türkleriyle ilgili olarak bu Pazar koymaya başladığı üç videodan ilki 1,4 milyon izlenme ve 500 bin adet reaksiyon aldı.

Twitter'dan da bu video paylaşılarak neredeyse 5 milyon daha görüntülenme elde etti.

Aziz, online olarak bilinçlenmeyi teşvik etmenin "harikalar" yaratabileceğini söyleyerek milyonlara ulaşılabileceğini aktarıyor.

Çin hükümeti ile yakınlığı eleştiriliyor

ABD'de gittikçe büyüyen TikTok'un Çin hükümeti ile ilgili yakın ilişkileri ise uzun zamandır eleştirilmekte.

Diğer yandan bu hafta içinde Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tutulan Uygur Türklerine uygulanması için verdiği beyin yıkama talimatlarına ilişkin resmi belgeler ilk defa basın kuruluşlarında yer almıştı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) sızdırılan ve BBC'nin Panaroma programıyla Guardian gazetesi gibi basın kuruluşlarının incelediği Çin hükümeti belgelerinde, kamplarda tutulan yüz binlerce Müslüman Uygur Türkünün güvenlikli hapishanelerde kilitli tutulduğu, cezandırıldığı ve beyin yıkama sürecinden geçtiği ortaya çıktı.

17 basın kurumunun işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma, ilk defa Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik sistematik bir beyin yıkama operasyonu gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.

Çin hükümeti şimdiye kadar bu kampların gönüllü eğitim ve çalışma kampları olduğunu öne sürüyordu.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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