Tiangong 1 nedir? Dünyaya düştü mü?

Güney Pasifik üzerinden atmosfere giren 8,5 tonluk Tiangong 1, yanarak infilak etti. Tiangong-1 yaklaşık 34 metre uzunluğunda ve kabaca bir okul otobüsü büyüklüğündeydi. Tiangong-1, 11 metre genişliğinde yaklaşık 34 metre uzunluğundaydı ve 9 tondan daha ağırdı. Uzay laboratuarı iki ana bölümden oluşuyordu: ziyaret eden astronotları ve Tiangong-1'in güneş enerjisi ve tahrik sistemlerini barındıran bir "kaynak modülü" barındıran bir "deneysel modül".Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi Brad Tucker ise Tiangong-1'in kalıntılarının Tahiti'nin 100 kilometre açıklarına düştüğünü tahmin ediyor.

Daha önce yaptığı açıklamada uzay istasyonunun Brezilya'nın Güney Atlas Okyanusu kıyılarından, Sao Paulo ve Rio de Janeiro açıklarından Dünya'ya giriş yapabileceğini duyurmuştu. Uzay aracının düşme ihtimalinin hesaplandığı ilk yerler arasında Türkiye de bulunuyordu.



TİANGONG 1 NEDİR?



Tiangong 1, ilk Çin uzay istasyonudur. Daha büyük bir uzay istasyonu kompleksi için gereken buluşma ve kenetlenme yeteneğini geliştirmek için bir deneme aracı olması amaçlanmıştır. Chang Zheng 2F/G roketiyle 29 Eylül 2011 tarihinde fırlatılmıştı. 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) 2013'te görev süresini tamamlamıştı. 10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyüktü. 2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.

10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyüktü