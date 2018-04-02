Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Tiangong 1 nedir? Dünyaya düştü mü?

    Tiangong 1 nedir? Dünyaya düştü mü?

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Tehdit ettiği ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğu Tiangong-1 paramparça oldu. Yetkililer istasyonun büyük ölçüde yanmış durumda olduğunu açıkladı. Çin haber ajansı Xinhua, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1 istasyonun 2 Nisan'a kadar Dünya'ya çakılması bekleniyordu. Peki Tiangong 1 nedir?

    Güney Pasifik üzerinden atmosfere giren 8,5 tonluk Tiangong 1, yanarak infilak etti. Tiangong-1 yaklaşık 34 metre uzunluğunda ve kabaca bir okul otobüsü büyüklüğündeydi. Tiangong-1, 11 metre genişliğinde yaklaşık 34 metre uzunluğundaydı ve 9 tondan daha ağırdı. Uzay laboratuarı iki ana bölümden oluşuyordu: ziyaret eden astronotları ve Tiangong-1'in güneş enerjisi ve tahrik sistemlerini barındıran bir "kaynak modülü" barındıran bir "deneysel modül".Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi Brad Tucker ise Tiangong-1'in kalıntılarının Tahiti'nin 100 kilometre açıklarına düştüğünü tahmin ediyor.

     Daha önce yaptığı açıklamada uzay istasyonunun Brezilya'nın Güney Atlas Okyanusu kıyılarından, Sao Paulo ve Rio de Janeiro açıklarından Dünya'ya giriş yapabileceğini duyurmuştu. Uzay aracının düşme ihtimalinin hesaplandığı ilk yerler arasında Türkiye de bulunuyordu.

    TİANGONG 1 NEDİR?

    Tiangong 1, ilk Çin uzay istasyonudur. Daha büyük bir uzay istasyonu kompleksi için gereken buluşma ve kenetlenme yeteneğini geliştirmek için bir deneme aracı olması amaçlanmıştır. Chang Zheng 2F/G roketiyle 29 Eylül 2011 tarihinde fırlatılmıştı. 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) 2013'te görev süresini tamamlamıştı. 10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyüktü. 2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.
    10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyüktü

     

     

    Etiketler: Tiangong düştü mü , SeoHaber , NoMobil
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri