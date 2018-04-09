THY'den simülatör alımı ve VIP uçak satışı
Türk Hava Yolları (THY), 9 adet simülatörün satın alınmasına karar verildiğini ve VIP hizmetlerde kullanılmakta olan bir adet A340-500 tipi uçağın satıldığını duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu, CAE firmasından bir adet B737MAX, 2 adet A320CEO/NEO, bir adet A330, bir adet B777-300ER, 2 adet B787-9 ve 2 adet A350-900 olmak üzere toplam 9 adet simülatörün satın alınmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.
THY'den KAP'a yapılan bir başka açıklamada da VIP hizmetlerde kullanılmakta olan bir adet A340-500 tipi uçağın satıldığı bildirildi.
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