THY Science Expo 2019'da başvurular başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTHY Science Expo 2019'da başvurular başladı
GeriTeknoloji THY Science Expo 2019'da başvurular başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
10.02.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

THY Science Expo 2019'da başvurular başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY Science Expo 2019'da başvurular başladı

Türkiye'nin en büyük bilim festivallerinden 'THY Science Expo 2019'da proje yarışması için başvuru süreci başladı. Etkinliğin bu yıl ana teması Endüstri 4.0 olarak belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş," Science Expo, bugünün teknolojisine hakim bireylerin yetişmesi adına önem arz ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Bilimi sokağa indiren ve bu yıl Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilecek olan 8. THY Science Expo'da proje yarışmasının ana konsepti endüstri 4.0 olarak belirlendi.

’BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN’

Milli Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlarının desteği ile tüm Türkiye'deki okullarda ve üniversitelerde proje yarışmasının çağrısı yapıldı. Çocuk Mucitler, Genç Mucitler, Usta Mucitler, İnsansız Hava Araçları, Drone, Autodesk 3B Tasarım Mühendislik ve Ortaokul Model Planör kategorilerinde düzenlenecek toplamda 111 bin TL para ödüllü proje yarışmasında başvurular alınmaya başlandı. Bu yıl yarışma kategorilerine geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Ortaokul Model Planör de eklenirken, 7 farklı kategoride yapılacak yarışmada finale kalan 50 proje Science Expo süresince sergilenecek.

SON BAŞVURU 12 NİSAN 

Finale kalan projeler alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Proje yarışması başvuruları ’www.sciencexpo.org’ adresinden 12 Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Proje yarışmasında çocuk, genç ve usta mucit kategorilerinde finale kalan tüm projelere ayrıca 500 TL mansiyon ödülü verilecek.

THY Science Expo 2019da başvurular başladı



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8. THY Science Expo Bilim Festivalinin Bursa'nın önemli marka etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Bu yılda dünyanın dört bir yanından bilim tutkunlarını bir araya getirecek etkinliğin, Türkiye'nin en büyük bilim festivali haline geldiğini vurguladı. Her yıl gelişen ve içeriği daha da zenginleşen 8. THY Science Expo Bilim Festivaline ilişkin bilgi veren Başkan Aktaş, Dünyanın gözünü Bursa'ya çevirdiği etkinlikte proje yarışmalarının yanı sıra atölye çalışmaları ile bilimi sokağa indiriyor, çocukların ve gençlerin ilgisini bilime çekmeye çalışıyoruz. Her sene daha fazla atölye çalışmasının yer aldığı THY Science Expo'da bu yıl 120 adet ayrı atölye alanında 100 bin atölye çalışması hedefliyoruz. Atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileri de festivale renk katacak, Bursa bilimle anılacak dedi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Başkan Aktaş, Bursa'nın bundan sonra daha nitelikli sanayiye ve işlere ihtiyacı var. THY Science Expo Bursa Bilim Festivali, atölye çalışmaları ve proje yarışmaları ile katma değeri yüksek, yerli ve milli teknolojiye fikir veren, bilgi ve beceriyle donanmış, bugünün teknolojisine hkim bireylerin yetişmesi adına önem arz ediyor ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?