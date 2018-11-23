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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.11.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

The Wolf: True Alpha yayınlandı

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The Wolf: True Alpha yayınlandı

HP Inc. The Wolf kısa film serisinin True Alpha adlı üçüncü bölümünü duyurdu. Daha önce de duyurduğumuz gibi The Wolf serisi, kurumsal ağların siber saldırganlar tarafından nasıl ele geçirilebileceğini ve şirketlerin bu saldırılardan korunmak için neler yapması gerektiğini anlatıyor. Lost in Translation, Robot & Frank gibi filmlerin başarılı yönetmeni Lance Acord'un yönettiği The Wolf: True Alpha'da, Mr. Robot ve King Cobra gibi filmleriyle göz dolduran ünlü aktör Christian Slater, Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinin yıldız aktörü Jonathan Banks ve The Wolf'a bu bölümde dahil olan Wonder Woman filminin başarılı aktrisi Betty Adewole yer alıyor.

Kısa film serisinin ilk bölümünde Slater korumasız yazıcılar ve PC'lerdeki gerçek açıkları kullanarak bir şirkete sistematik siber saldırıda bulunuyor ve böylece posta odasından özel toplantı odasına kadar ulaşıyor. Park Pictures'ın ortak kurucularından ve Academy Ödülleri'ne aday gösterilmiş Lance Acord'un yönetmenliğini yaptığı "The Wolf" isimli filmin düzenlenmesi ise Academy Ödül sahibi Kirk Baxter tarafından yapıldı. 

HP Pazarlama Grubu Başkanı (CMO) Vikrant Batra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Christian Slater'ın ahlaki açıdan tutarsız, sevimli korsanı oynama yeteneğinin teknoloji ve siber dünyadaki popülaritesi ile bir araya gelmesi, kendisini bizim için mükemmel bir ortak yaptı. Bu sayede çoğunlukla geri plana atılmış yazıcı güvenliğinin şirketleri siber saldırılara karşı nasıl korumasız hale getirdiğini ve HP'nin hem yazıcı hem de kişisel sistem güvenliği konusunda yaptığı öncülüğü gözler önüne seriyoruz." dedi. 

HP adına bazı özel etkinliklerde de yer alacak HP'nin siber güvenlik elçisi Slater ise açıklamasında şunları söyledi: "Verilere saldırılması hem iş dünyası hem de tüketiciler açısından ciddi ve büyüyen bir sorun. HP'den bana bu film serisi için işbirliği teklifi geldiğinde, bunun insanları siber saldırılara karşı daha iyi korunmalarına yardımcı olacak bir eğitim fırsatı olduğunu düşündüm." 

The Wolf'un altışar dakikalık birinci ve ikinci filminde Slater, işinin ehli bir karakteri canlandırıyor. Ayrıca The Wolf'un ikinci kısmı sadece Amerika'da 300 milyon kişi tarafından izlendi ve 2017'de Cannes Lions festivali ve Clio Ödülleri gibi prestijli organizasyonlarda ödüller kazandı. 

The Wolf: True Alpha yayınlandı

Wolf'un metotları belki yanlış olabilir ama hem filmin hem de kendisinin amacı, uç nokta güvenliği görmezden gelindiğinde oluşabilecek risklere dikkat çekmek. BT ile ilgili karar veren kişilerin büyük çoğunluğu, bilgisayar gibi siber saldırılara karşı ön savunma hattı olarak kabul edilebilecek bağlantılı cihazlara verdiği önemi yazıcılara vermiyor. Wolf, ikinci filmde bir hastanenin acil bölümündeki güvenli olmayan yazıcı üzerinden bir kişinin hastalık geçmişini değiştirerek onu hareket edemez hale getiriyor. Wolf, bölümün sonunda "Ve siz, çalıştığınız şirketlerin rahat koltuklarında oturanlar; unutmayın, sırada siz varsınız" diyor. 

Elbette bu muhteşem finalin heyecanı, küresel siber saldırı tehdidini ele alan yeni filmle daha da yükseliyor. Başka bir deyişle artık çıta daha da yukarıda. 

20 dakika uzunluğundaki üçüncü film True Alpha, önceki filmlerin süresinin neredeyse 3 katına çıkıyor. Bu filmde Slater ile karşı karşıya gelecek olan iki yeni karakter yer alıyor. Bu karakterler ise HP'nin reklamlarında siber savaşların kır saçlı infazcısı rolünü üstlenen Jonathan Banks'in (Breaking Bad, Better Call Saul) canlandırdığı Fixer ve Nijeryalı İngiliz model ve aktris Betty Adewole'nin oynadığı Cecilia Grey isimli eski siber saldırgan güvenlik uzmanı. 

Slater, The Wolf ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade ediyor: "The Wolf, bana göre bir nevi kamu spotu. Ekran karşısına bir ürünü pazarlamak için değil, çok kötü şeyler olabileceğini göstermek için çıkıyoruz. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey çok korkutucu."

Filmi bu sayfadan izleyebilirsiniz.

 

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