The Witcher’ın oyuncu kadrosu belli oldu!

Cintra Prensesi Ciri, Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) tarafından canlandırılacak. Cintra hükümdarlığının diğer karakterleri olan Kraliçe Calanthe’yi canlandıran isim Jodi May (Game of Thrones, Genius), şövalye Eist’i canlandıracak isim Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) ve rahip Mousesack’i canlandıracak isim de Adam Levy (Knightfall, Snatch) olacak.



Büyücü Yennefer rolünde Anya Chalotra’yı (The ABC Murders, Wanderlust) izleyeceğiz. Aretuza’daki büyülü akademinin başında olan Tissaia ise MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) tarafından canlandırılacak. Fringilla ve Sabrina rollerinde karşımıza çıkacak isimler ise Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) ve Therica Wilson-Read (Profile). Princess Renfri’yi ekranlara taşıyacak isim de Millie Brady (The Last Kingdom, Teen Spirit) olarak açıklandı.







The Witcher’ın başrolündeki Geralt of Rivia olarak izleyeceğimiz isim, Görevimiz Tehlike - Fallout ve Justice League gibi filmlerden tanıdığımız Henry Cavill. Oyuncu kadrosundaki geri kalan isimler de ilerleyen günlerde seyirciler ile paylaşılacak.

The Witcher’ın prodüktörlüğünü üstlenen Lauren Schmidt Hissrich (Marvel’s Daredevil, Marvel’s The Defenders, Umbrella Academy) oyuncu kadrosuyla ilgili şunları söyledi: “The Witcher’ın oyuncu kadrosunu belirlemek hiç şüphesiz kariyerimdeki en büyük işlerden biriydi; aynı zamanda da en heyecan verici olandı. Böylesine mükemmel isimlerin, bu kadar ikonik ve sevilen karakterleri ekranda canlandırmaları için ve bu özel hikayeleri izleyicilerle paylaşmaları için sabırsızlanıyorum.”

İlk bölüm dahil dizinin dört bölümünü yönetecek isim House of Cards ve Game of Thrones’tan tanıdığımız Alik Sakharov. Alex Garcia Lopez (Marvel’s Luke Cage, Utopia) ve Charlotte Brändström (Outlander, Counterpart, Disparue) da ikişer bölüm için yönetmen koltuğuna geçecekler.