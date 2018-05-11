The Predator'ın fragmanı yayınlandı!
1988 yılında Av adıyla Türkiye'de vizyona giren ve başrolde Arnold Schwarzenegger'ın yer aldığı The Predator fragmanı yayınlandı.
1988 yılıyla hafızalara kazınan uzaylı kelle avcısı The Predator yeniden dönüyor. Diğer türlerin DNA'ları ile kendilerini daha da geliştirmiş olan Predator'lar, insanlığa büyük bir dert olacak. Küçük bir çocuğun yaptığı yanlış bir hareket sonucu dünyaya yeniden gelecek olan Predator'lar, yeni filmde hiç olmadıkları kadar güçlüler.
Her zamankinden daha güçlü ve daha ölümcül olan bu Predator'larla, bir kimyager ve birtakım askerler mücadele edecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise Iron Man 3 ile tanıdığımız Shane Black oturuyor. 14 Eylül 2018 tarihiyle izleyicilerle buluşacak olan filmin oyuncu kadrosunda, Dexter'dan tanıdığımız Yvonne Strahovski, X-Men Apocalypse filminde gördüğümüz Olivia Munn ve Lochlyn Munro yer alıyor.
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