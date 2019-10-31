The Outer Worlds satışa sunuldu
Private Division ve Obsidian Entertainment, The Outer Worlds'ün, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Windows PC ve Xbox One X dahil olmak üzere Xbox One cihaz ailesi genelinde satışa sunulduğunu duyurdu.
The Outer Worlds'de, kayıp bir sömürge gemisi Hope'ta yetmiş yıl boyunca uzayda sürüklendikten sonra kış uykusundan uyanacaksınız. Galaksinin bu en ücra köşesinde, şirketler Halcyon'daki yaşamı tüm yönleriyle kontrol ederken koloniyi yok edebilecek karanlık bir sırrı da saklıyorlar. Oyunun canlı dünyasında çok sayıda farklı yeri keşfederken, çeşitli gruplarla karşılaşacak ve verdikleri görevlerden yardım sağlayabilecek çok yönlü karakterlerle tanışacaksınız. Lakin bu karakterler hakkında yaptığınız seçimler oyuncu odaklı hikayenin nasıl geliştiğini belirleyeceği için eylem ve seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Seçimleriniz yalnızca oyunun anlatımını değil, karakter gelişimini, eşlik eden karakterlerin hikayelerini ve farklı oyun sonu senaryolarını etkileyecek.
Konuşmada akıcılığa ek olarak, The Outer Worlds'de rakiplerle savaşmanın da birçok yolu var. Oyuncular gizlilik becerilerini arttırıp, holografik kılık değiştirme ile nöbetçilere yakalanmadan ilerleyebilir; düşmanın dikkatini dağıtmak için mühendislik becerilerini geliştirerek güvenlik sistemlerini kontrol altına alabilir veya yakın dövüş silahları, bir dizi ateşli silah ve Shrink Ray'i de içeren çeşitli bilim kurgu silahlarını kullanarak kafa kafaya mücadele ile doğrudan bir yaklaşım sergileyebilirler.
Oyuncular, Halcyon kolonisi boyunca her biri kendi hikayesine sahip birçok yoldaşla karşılaşacak. Bu karakterler oyuncuya savaşta yardımcı olmak için benzersiz becerilerle donatıldığı gibi, NPC'lerle konuşmalar sırasında yeni diyalog seçeneklerinin kilidini açan yetenek bonusları sağlayacak. Ekibinize katacağını diğer karakterler çok yönlü oynanışa sahip The Outer Worlds'de sizlere yeni kulvarlar sunacak.
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