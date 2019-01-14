The North Face FUTURELIGHT’ı CES’te tanıttı
The North Face’in 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta gerçekleştirilen CES 2019’da tanıttığı FUTURELIGHT teknolojisi ile dikkat çekti. Nefes alabilen, su geçirmez malzemelere yeni bir standart getirmeyi hedefleyen şirket, böylece zorlu hava koşullarına karşı dış giyim alanında yeni bir adım atmış oldu.
The North Face 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES’te yüksek teknolojili kumaşların geleceğinde önemli sayılabilecek bir teknolojiyi, FUTURELIGHT’ı tanıttı. ‘Nanospinning’ teknolojisi ve sürdürülebilir uygulamalar kullanılarak geliştirilen FUTURELIGHT, nefes alabilen ve su geçirmez dış giyim malzemesi olarak dikkat çekti.
Şirket, FUTURELIGHT teknolojisiyle kumaş üretme sürecinde yeni uygulamalar aracılığıyla yeni bir sürdürülebilirlik standardı belirliyor. Bu gelişmeler, markanın geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanarak ve üretimde kimyasal madde tüketimini azaltarak üç katmanlı giysiler yaratmasına imkan veriyor. Ayrıca üretimini güneş enerjisini kullandığı daha temiz enerjili bir fabrikada yapmasını sağlıyor.
Nanospinning tasarımcılara ayrıca sporcuların ve tüketicilerin aktivitelerine ve çevre koşullarına yanıt verecek biçimde ağırlık, esneme, nefes alabilme, dayanıklılık, konstrüksiyon (örgü veya dokuma) ve doku gibi özellikleri ayarlayabilme kabiliyeti de sunuyor.
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