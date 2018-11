The LEGO Movie 2 Videogame geliyor

The LEGO Movie 2: The Second Part filminden esinlenen ve İlk oyunun devamı niteliğindeki The LEGO Movie 2 Videogame, Emmet ve Lucy’nin Brickburg’u yakıp yıktıktan sonra terk eden uzaylı istilacıların arkasından giderek arkadaşlarını Systar System sakinlerinin elinden kurtarması üzerine kurulu bir oyun.

Yeni ve fantastik karakterlerin yer aldığı oyunda bir arazi, yeni araçlar ve yol boyu karşılaşılan yaratıklarla dolu bu yolculuk boyunca oyuncuların sürekli yeni alet ve eşyaları toplayarak koleksiyonlarını da tamamlamaları gerekiyor. Daha fazla ödülün kilidini açmak içinse bu alet ve eşyalarla filme konu olan evreni baştan yaratmak, yeni yollar inşa ederek araziyi değiştirebilmem mümkün olacak.