The Last of Us Part II çıkış tarihi açıklandı
Milyonlarca oyunseverin uzun yıllardır beklediği devam oyunu The Last of Us Part II'nin çıkış tarihi nihayet belli oldu. Oyuna ait yeni bir video paylaşılırken, paylaşılan videoda Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleri de dikkat çekiyor.
Sony Interactive Entertainment, gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde merakla beklenen PlayStation 4’e özel oyunu The Last of Us Part II’nin çıkış tarihini duyurdu. 2013 yılında PlayStation 3 için piyasaya çıkan ve çok satanlar listesine giren The Last of Us oyununun devamı niteliğindeki The Last of Us Part II, 21 Şubat 2020’de PlayStation 4’e özel olarak piyasaya çıkacak.
Uncharted serisinin ve The Last of Us oyununun yapımcısı Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us Part II, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneklerine sahip olacak.
The Last of Us Part II’nin State of Play’de yayınlanan çıkış tarihi duyuru videosunu aşağıdaki video bağlantısındanTürkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.
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