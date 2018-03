The Last of Us 2'yi bekleyenlere müjde! Geliyor...

Naughty Dog tarafından sadece PlayStation 4 sahipleri için tasarlanan The Last of Us 2'nin durumu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre The Last of Us: Part 2'nin baştan sona oynanış testi yapılmış.

Şunu belirtmek gerekir ki oyunun çıkış tarihine hala çok zaman var. Yani yapılan bu oynanış testi ile sadece oyunun temel hatlarını görmek ve hatalarını tespit etmek için yapılmış. Oyunda Joel karakterini seslendiren Troy Baker da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte bazı açıklamalar yaptı. Açıklamasında yapılan bu teste oyuncuların da dahil edildiğini söyledi ve oyunun çok güzel olduğunu da belirtti. Grafiklerine dikkat çeken Baker, hikaye ve oynanış konusunda da oyunun ileri seviyeye taşındığını söyledi. The Last of Us: Part 2 Haziran ayında düzenlenecek olan E3 2018 etkinliğinde tanıtılacak. Ayrıca oyunun resmi çıkış tarihi de bu etkinlikte açıklanacak.