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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.10.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

The King of Fighters ALLSTAR dünya ile aynı anda Türkiye’de yayında

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The King of Fighters ALLSTAR dünya ile aynı anda Türkiye’de yayında

Netmarble’ın yeni mobil dövüş oyunu THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, Kore ve Japonya’nın ardından dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte Türkiye’de de yayınlandı.

Arenaya girmeye hazır olun! Netmarble, SNK ile işbirliğiyle, heyecanla beklenen en son mobil aksiyon rol yapma oyunu (RPG) THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR’ın artık Google Play ve App Store’da indirilebileceğini açıkladı. Ünlü dövüş oyunu serisi The King of Fighters’ı (KOF) temel alan oyunda oyuncular, KOF’94’ten KOFXIV’e kadar serinin tamamından en sevdikleri dövüşçüleri toplayıp geliştirebilecek ve KOF’un geçmişini mobil platformda yaşayabilecek.

130’dan fazla dövüşçü ve birçok oyun modu

Oyunun yayınlanmasıyla birlikte oyuncular Hikaye Modu (Story), Süreli Saldırı Modu (Time Attack), Player vs. Player (PvP), ve gerçek zamanlı bir Turnuva Modu (Tournament) dahil olmak üzere birçok oyun modunda düşman dalgalarıyla, efsanevi baş düşmanlarla ve rakip takımlarla dövüşerek, bu yüksek tempolu dövüş ve beat-em-up aksiyonuna kendilerini atabilecek.

Bu heyecan dolu aksiyon, son teknoloji grafikler, parlak renkler, ışık hızında aksiyon ve açılıştan itibaren toplanıp geliştirilebilecek 130’dan fazla dövüşçü ile birlikte sunulacak ve ileride daha fazla karakter eklenecek. THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, bir dolu içerik ve nostalji ile hem serinin hayranları hem de KOF’la yeni tanışanlar için saatler süren eğlence sunuyor.

THE KING OF FIGHTERS ALLSTAR, oyunculara KOF serisinin kahramanı olma şansı veriyor. Oyuncular, Noah adında cesur bir kadın tarafından kurtarılan ve ardından onu kurtarmak zorunda kalan hafızasını kaybetmiş birinin rolünü üstleniyor. Oyuncu, istedikleri hareketleri kullanarak istedikleri KOF dövüşçüsü olarak dövüşebilme gücünün farkına vardıktan sonra, hafızasını geri kazanmak, daha da güçlenmek ve KOF’un yüksek tempolu dövüş geçmişini tekrar yaşamak için King of Fighters turnuvalarına katılıyor. 

Oyuncuları pek çok ödül ve etkinlik bekliyor

Oyuncular için, yayın sonrası şunlar da hazırlandı:

Ön Kayıt Ödülleri – Bir milyon ön kayıt sayısına ulaşıldığında, oyuncular için özel ödüller hazırlanacak. Bunlar arasında şunlar da var:

1x 5★ Dövüşçü Seçici

500 Yakut

1x Baseball Yuri Karakteri

1x Baseball Yuri Savaş Kartı

10x Geliştirme Kapsülü Kutusu ve 10 Nadir TP Kapsülü

1x Kusanagi Kyo Savaş Kartı 

[Orochi Iori] / [Orochi Leona] Özel Çekiliş Etkinliği - Oyuncuların, yayın kutlaması ile birlikte, KOF’un en popüler karakterlerinden bazılarını almak için 28 günü olacak.

Özel Rulet Etkinliği – Oyuncular, oyunu oynadıkça, Karakter Büyüme Malzemesi almak için kullanılabilecek ücretsiz. rulet biletleri kazanacak.

Özel Giriş Ödülü – Oyuncular 7 gün boyunca giriş yaparak, Dövüşçü / Savaş Kartı Çekiliş Bileti, 400 Yakut ve Büyüme Malzemeleri gibi ödüller kazanabilecek.

Festival Etkinlikleri – “Hoş Geldin Süper Görevi” ve “Element Festivali” gibi özel görevleri tamamladıktan sonra oyuncular kendi KOF karakterleri arasına katabilecekleri popüler dövüşçüleri kazanacak.

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