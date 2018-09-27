The Crew 2 kısa süreliğine bedava oluyor!
llk oyunuyla araba yarışlarını MMO türüyle birleştiren Ubisoft'un devam oyunu The Crew 2 kısa süreliğine bedava oluyor.
The Crew 2; hem kara, hem deniz hem de hava araçlarını kullanabileceğiniz enteresan bir formülle oyuncuların karşısına çıktı. İlk oyundaki 'ruhsuzluğu' devam ettirmesiyle eleştirilse de The Crew 2 için halen piyasanın online tabanlı nadir yarış oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni oyunla birlikte araç çeşitliliğini hayli arttıran firma, oldukça komplike yapıda eğlenceli bir oyunla karşımıza çıktı. Fakat The Crew 2 her ne kadar eğlenceli yapısıyla dikkat çekse de oyuncular tarafından beklenilen ilgiyi ne yazık ki bir türlü göremedi.
Yeni The Crew oyununu bu hafta sonu ücretsiz oynamak için buradan oyunu uPlay kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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