Teslimat robotu Yandex.Rover test sürüşlerine başladı
Arama motorundan, navigasyona ve mail hizmetine kadar sunduğu pek çok servisin yanı sıra aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sürücüsüz otomobil geliştiricisi olan Yandex, otonom araç teknolojisinde bir yeniliğe daha imza attı. Yandex’in yeni teslimat robotu Yandex.Rover test sürüşlerine başladı.
Geçtiğimiz ekim ayında sürücüsüz otomobilleri ile şimdiye kadar 1.6 milyon kilometre otonom yol katettiğini açıklayan Yandex, sürücüsüz otomobil teknolojisini hayatın farklı alanlarını kolaylaştıracak şekilde kullanmaya devam ediyor.
Yandex, sürücüsüz otomobilleri için kullandığı otonom düzenine sahip olan yeni bir araç daha geliştirdi. Yaya hızında giden, valiz boyutunda, 6 tekerlekli bir robot olan Yandex.Rover, test sürüşlerine başladı. Yandex’in sürücüsüz araç teknolojisi alanındaki yazılım ve donanım çözümleri, Yandex.Rover’da yeni görevler için düzenlendi.
Sürücüsüz bir lojistik araç olan Yandex.Rover’ın ilk testleri, Moskova’daki Yandex Kampüs’te yapılmaya başlandı. Test sürüşleri kapsamında her gün birkaç Yandex.Rover otonom aracı kendisine teslim edilen dokümanları, Yandex’in ana merkezindeki farklı binalar arasında taşıyacak. Yandex.Rover’ların hareketleri uzaktan bir operatör aracılığıyla gözlemlenecek, ancak robotların hareketleri tamamen otonom olacak.
Yandex.Rover, üst bölümdeki “lidar” sayesinde hem gündüz hem de gece sürüş yapabilecek. Otonom araç, güneşli havalardan, yağmur ve kar yağışlarına kadar farklı hava koşullarında teslimat hizmeti verebilmesi amacıyla tasarlandı.
Yandex.Rover'ın test sürüşü sırasında çekilen videoda, boyutu ve kompakt tasarımı ile rahatlıkla hareket eden robotun, teslim edilen dokümanları alışı, karşısına çıkan engellerin etrafından dolanması ve hedef noktasına doğru gidişi aşama aşama görülebiliyor.
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