Tesla'dan sürücüsüz araçlara yönelik gelişme
Tesla, üst düzey güvenlik sisteminin altında yatan kodu, diğer araba üreticileriyle paylaşma kararı aldı. Şirket CEO'su Elon Musk bu paylaşımı yapmanın, gelecekte araçlar için çok önemli olacağını belirtti.
Elektrikli otomotiv devi Tesla, kendi arabalarında standart olarak kullandığı güvenlik kodunu diğer araç üreticileriyle paylaşacağını duyurdu. Bu sayede, üreticiler kendi ürettikleri araçlara güvenlik yazılımı aktarabilecek. Güvenlik kodu kazaları önlemeye yönelik.
Şirketin CEO'su Elon Musk, bu hamlenin gelecekte kendi kendini kullanacak araçlar için çok önemli bir güvenlik hamlesi olduğunu belirtti. Kod, araç hareket halindeyken güvenlik sağlayacak bir bağlantı sağlayacak. Böylece diğer firmalar yeni bir yazılım geliştirme zahmetinden kurtulmuş olacak.
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