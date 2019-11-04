Tesla'dan kazaları azaltacak önemli güncelleme
Tesla sürücüsüz otomobil projesi Tesla Autopilot'u daha güvenli hale getirmek için yeniledi.
Kaza oranlarını azaltmak için Navigate on Autopilot yazılımını kullanan Tesla, elektrikli otomobillerinin yoldaki konileri algılayıp görüntülenmesini sağlayan bir güncellemeyi kullanıma sunuyor. Konilere çarpmamak için şerit değişikliklerini planlayacak olan yeni güncelleme, inşaat alanlarının meydana getirdiği olabilecek tehlikelerden koruyacak.
Bu özelliği ilk deneyenler, Autopilot'un konileri her zaman tanımadığı ve potansiyel olarak tehlikeli şerit değişikliklerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundular.
Tesla ise şoförleri her zaman dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, hiçbir koruma özelliğinin şoför dikkati kadar verimli olmayacağı da vurgulandı.
Sürücüsüz otomobil, Tesla için çok önemli bir adım. Gelecekte tam otomatik sürüş sistemini gerçekleştirmek isteyen şirket, insanları yolda karşılaşabilecekleri her türlü tehlikelerden de korumak durumunda.
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