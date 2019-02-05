Tesla'dan flaş hamle! Resmen satın alıyor...
Çılgın iş adamı Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla şirketi otonom araçlarında yer alan bataryaları geliştirmek adına Maxwell Technologies ismindeki teknoloji batarya şirketini satın alacak.
Elektrikli otomobil üretici Tesla, otonom araçlarındaki batarya süresini daha da uzun tutmak için düğmeye bastı. Şirketin gece saatlerinde yaptığı açıklamada Maxwell Technologies adındaki batarya teknolojisi şirketini alacağı öğrenildi.
Bu satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde Tesla'nın şirkete 218 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Maxwell Technologies, şirketin satılması konusunda büyük ölçüde anlaştıklarını söyledi. Aynı zamanda 2019'un ikinci çeyreğinden sonra anlaşmanın kesinlik kazanacağını da açıkladı.
Tesla tarafından yapılan açıklama ise şöyle; "Tesla'nın sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma misyonunu destekleyen potansiyel kazanımlar arıyoruz". Tesla'nın bataryalardan çok daha hızlı dolan ve güç veren ultrakapasitörleri üretme tarafında oldukça başarılı olan Maxwell Technologies şirketini satın alması sonucunda hali hazırda iyi olan akü birimlerini daha da geliştirmiş olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle