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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.02.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Tesla'dan flaş hamle! Resmen satın alıyor...

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Tesla'dan flaş hamle! Resmen satın alıyor...

Çılgın iş adamı Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla şirketi otonom araçlarında yer alan bataryaları geliştirmek adına Maxwell Technologies ismindeki teknoloji batarya şirketini satın alacak.

Elektrikli otomobil üretici Tesla, otonom araçlarındaki batarya süresini daha da uzun tutmak için düğmeye bastı. Şirketin gece saatlerinde yaptığı açıklamada Maxwell Technologies adındaki batarya teknolojisi şirketini alacağı öğrenildi.

Bu satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde Tesla'nın şirkete 218 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Maxwell Technologies, şirketin satılması konusunda büyük ölçüde anlaştıklarını söyledi. Aynı zamanda 2019'un ikinci çeyreğinden sonra anlaşmanın kesinlik kazanacağını da açıkladı.

Tesla tarafından yapılan açıklama ise şöyle; "Tesla'nın sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma misyonunu destekleyen potansiyel kazanımlar arıyoruz". Tesla'nın bataryalardan çok daha hızlı dolan ve güç veren ultrakapasitörleri üretme tarafında oldukça başarılı olan Maxwell Technologies şirketini satın alması sonucunda hali hazırda iyi olan akü birimlerini daha da geliştirmiş olacak. 

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